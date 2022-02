USA: les personnes vaccinées n'ont plus besoin de masque dans les parcs Disney

Los Angeles (awp/afp) - Les visiteurs des parcs Disneyland en Californie et Disney World en Floride ne sont plus tenus de porter un masque s'ils sont à jour de leur vaccination contre le Covid-19, selon les nouvelles règles entrées en vigueur jeudi.

Pour aller voir Mickey et ses amis, le masque reste uniquement obligatoire en intérieur pour les personnes non vaccinées et pour tous les visiteurs, indépendamment du statut vaccinal, dans les lieux particulièrement exigus ou sensibles comme les navettes de transport ou les infirmeries.

Avant la pandémie, Disney World à Orlando (Floride) était le premier parc de loisirs au monde en termes de fréquentation, suivi de Disneyland à Anaheim, au sud de Los Angeles.

Les consignes sanitaires, notamment concernant le port du masque, sont différentes dans les deux Etats, la Californie ayant adopté une stratégie beaucoup plus stricte. Mais l'Etat de Californie a assoupli sa position cette semaine en raison du très net recul du nombre de contaminations, ce qui a permis aux parcs Disney d'Anaheim de s'aligner.

Les parcs Disney aux Etats-Unis avaient fermé leurs portes en mars 2020 devant l'emballement de la pandémie.

Si Disney World avait commencé à reprendre ses activités dès juillet 2020, Disneyland avait attendu mai 2021, après 415 jours de fermeture. A l'époque, l'accès était réservé aux habitants de Californie et le port du masque était de rigueur en toutes circonstances.

Le port du masque dans les lieux clos restait obligatoire jeudi au parc Universal Studios Hollywood, principal concurrent de Disneyland. Le parc est en effet situé dans le comté de Los Angeles, où les autorités sanitaires maintiennent des règles plus strictes que celles édictées au niveau de l'Etat, comme elles en ont le droit.

afp/rp