Un été chaud pour les travailleurs : Les syndicats de Los Angeles soutiennent les scénaristes d'Hollywood

La Writers Guild of America (WGA) a entamé un arrêt de travail le 2 mai après avoir échoué à conclure un accord sur des salaires plus élevés avec des sociétés de médias telles que Walt Disney Co, Netflix Inc et Warner Bros Discovery Inc.

Vendredi, quelques centaines de membres de syndicats des secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, des enseignants, des logisticiens et des fonctionnaires se sont rassemblés dans le centre de Los Angeles en signe d'unité. Les syndicats participants représentaient plus de 200 000 travailleurs dont les conventions collectives expirent également en 2023, selon les organisateurs.

"L'été sera chaud pour les travailleurs", a déclaré Lorena Gonzalez, secrétaire exécutive de la Fédération californienne du travail, à la foule. "C'est la force de votre union qui permettra à la prochaine génération de travailleurs d'avoir les moyens de vivre.

Les organisateurs ont déclaré que les syndicats avaient des revendications universelles pour des salaires décents dans un contexte d'augmentation des coûts de l'alimentation, du logement et des transports.

L'écrivaine Danielle Roderick a déclaré qu'elle espérait que les écrivains seraient à la tête d'un mouvement où "tout le monde ne se laisserait pas faire".

"Tout le monde a l'impression d'être dévoré vivant d'une manière ou d'une autre", a déclaré Mme Roderick, qui a participé au rassemblement avec son mari, également scénariste, et ses deux enfants.

L'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), qui représente les grands studios, a déclaré avoir proposé des augmentations "généreuses" de la rémunération des scénaristes. Aucune nouvelle négociation n'est prévue entre les deux parties.