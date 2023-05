Walt Disney : BPA en retrait de 14% au 2e trimestre

Walt Disney a dévoilé mercredi soir un BPA ajusté d'éléments exceptionnels en retrait de 14% à 0,93 dollar au titre de son deuxième trimestre 2022-23, ainsi qu'un résultat opérationnel des segments en baisse de 11% à 3,28 milliards.



Les revenus du géant des médias et du divertissement ont pourtant augmenté de 13% à un peu plus de 21,8 milliards de dollars, une croissance tirée principalement par ses activités de parcs d'attractions, expériences et produits.



Son CEO Robert Iger met aussi en avant 'la performance financière améliorée des activités de streaming, qui reflète les changements stratégiques entrepris à travers le groupe pour réaligner Disney sur une croissance soutenue et le succès'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.