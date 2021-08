Walt Disney : Disney publie ses meilleurs résultats depuis le début de la crise

Disney a publié hier soir un bénéfice net de 918 millions de dollars au troisième trimestre de son exercice, soit 50 cents par action, après une perte de 2,61 dollars par action un an plus tôt à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le BPA a été multiplié par dix à 80 cents, pour un consensus FactSet de 55 cents. Les ventes ont quant à elles grimpé de 44,5% à 17,02 milliards de dollars, contre 16,8 milliards attendus, grâce notamment à la réouverture de ses parcs à thème. Ces derniers ont vu leur revenus passer de 1,07 milliard l'an dernier à 4,34 milliards, battant ainsi le consensus.



La division Direct-to-Cosumer, qui inclut le streaming, a réalisé un chiffre d'affaires en ligne avec le attentes, à 4,26 milliards de dollars (+57%). L'ensemble des plateformes vidéos du groupe (Disney+, ESPN+ et Hulu) compte près de 174 millions d'abonnés à la fin du trimestre, dont 116 millions rien que pour Disney+.