Walt Disney : La valeur du jour à Wall Street Disney domine le Dow Jones, soutenu par le streaming et les parcs à thème

Walt Disney domine très largement un Dow Jones en berne avec un gain de 5,09% à 154,73 dollars par action, soutenu par des résultats qui ont dépassé toutes les attentes. Le géant des médias a en effet enregistré au quatrième trimestre 2021 (le premier de son exercice 2022) un bénéfice par action ajusté de 1,06 dollar par action, contre 32 cents l'an passé, loin devant le consensus FactSet qui visait 74 cents. Le bénéfice net, part du groupe, s'est élevé à 1,15 milliard de dollars, soit 63 cents par action, après seulement 29 millions de dollars, ou 2 cents par action, fin 2020.



Le chiffre d'affaires total a quant à lui bondi de 34% pour atteindre 21,82 milliards, alors que le consensus était de 20,27 milliards.



Très surveillés, les revenus de la division Parks, Experiences and Products de la firme de Mickey a plus que doublé pour s'établir à un niveau record de 7,23 milliards de dollars, les analystes anticipant 6,36 milliards. Elle bénéficié d'un retour de la fréquentation des parcs à thème ainsi que de la hausse des prix des billets d'entrée avant la période des fêtes de fin d'année.



De son côté, l'activité Direct-to-Consumer, que tous les observateurs attendaient car elle comprend notamment les plateformes de streaming du groupe, a elle aussi pulvérisé le consensus: en effet, elle a comptabilisé quelque 196,4 millions d'abonnés sur l'ensemble des plateformes, alors que le consensus était de 191,1 millions.



Le service phare du studio hollywooodien, Disney+, comptait à lui tout seul 129,8 million d'abonnés au 1er janvier 2022, contre 124,7 millions attendus, soit une hausse de 11,8 millions d'un trimestre sur l'autre.



La division DtC a également connu une croissance de 34% de ses revenus, à 4,69 milliards de dollars.





Pour le premier trimestre 2022, Disney n'a pas émis de prévisions, mais a toutefois annoncé des investissements de 800 millions à 1 milliard de dollars sur la période dans la programmation et la production de contenus pour l'activité Direct-to-Consumer.