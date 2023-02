Walt Disney : Restructuration d'ampleur chez Walt Disney

Walt Disney, dont le titre progresse de 6,6% en avant-Bourse, a annoncé une restructuration d’ampleur, avec une scission en trois unités et un plan de licenciements, dans le cadre de mesures destinées à réduire ses coûts de 5,5 milliards de dollars. Quelque 7 000 emplois sont concernés par le plan de licenciement, soit environ 3,6 % du nombre total d'employés de Disney à travers le monde.



Bob Iger, sorti de sa retraite en novembre dernier pour reprendre pour deux ans le poste de directeur général de Disney, a fait savoir que le groupe allait se réorganiser en trois segments : Disney Entertainment, ESPN et Disney Parks, Experiences & Products.



" Cette réorganisation se traduira par une approche plus rentable, coordonnée et rationalisée de nos opérations, et nous nous engageons à gérer nos activités plus efficacement, en particulier dans un environnement économique difficile ", a déclaré Iger.

Disney a enregistré un bénéfice net du premier trimestre fiscal de 1,28 milliard de dollars, ou 70 cents par action, pour des ventes de 23,5 milliards de dollars, contre 21,8 milliards de dollars il y a un an, les analystes s'attendaient à 23,28 milliards de dollars de chiffre d'affaires.



Le bénéfice ajusté par action diluée pour la période ressort à 0,99 dollar, en baisse par rapport à 1,06 dollar un an plus tôt. Le consensus était de 0,79 dollar.



Par ailleurs, du côté du service de streaming Disney+, le nombre d'abonnés a progressé de 24% en glissement annuel à 161,8 millions, mais le consensus était de 162,7 millions et ce nombre d'abonnés était de 164,2 millions sur le trimestre antérieur, ce qui représente un premier déclin séquentiel.



Le nombre total d'abonnés sur Disney+, Hulu et ESPN+ a augmenté de 19% d'une année sur l'autre pour atteindre 234,7 millions, contre un consensus de 236,3 millions.