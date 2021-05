Walt Disney : BPA presque doublé au 2e trimestre

Walt Disney a publié jeudi soir un BPA en hausse de 92% à 50 cents au titre de son deuxième trimestre 2020-21. Hors éléments exceptionnels, il a augmenté de 32% à 79 cents, un niveau dépassant sensiblement le consensus de marché.



Il a vu son résultat opérationnel des segments croître de 2% à 2,46 milliards de dollars, malgré des revenus en baisse de 13% à 15,6 milliards, la Covid-19 ayant continué de pénaliser notamment sa division parcs, expériences et produits (-44% sur les revenus).



'Depuis la fin de notre deuxième trimestre 2019-20, nos parcs d'attraction ont été fermés ou n'opèrent qu'avec des capacités significativement réduites, et nos croisières en mer ont été suspendues', rappelle le géant des médias et du divertissement.



