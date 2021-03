Walt Disney : DISNEY revoit son calendrier de sorties de films

Disney a annoncé hier quelques changements dans son calendrier de sorties de films pour les prochains mois. Les très attendus "Cruella", dérivé des "101 Dalmatiens", et le film de l'univers Marvel "Black Widow", avec Scarlett Johansson, sortiront ainsi simultanément au cinéma et sur la plateforme Disney+, moyennant un surcoût. Leur date de sortie a été fixée au 28 mai et 9 juillet respectivement. Le nouveau film d'animation Pixar, "Luca", sera lui directement lancé sur la plateforme de streaming le 18 juin, ou au cinéma (à une date indéterminée) dans les pays où celle-ci n'est pas disponible.