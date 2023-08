Wanda Hotel Development Company Limited est engagée dans des activités de développement immobilier, de location immobilière, de gestion immobilière et de détention d'investissements. La société exerce des activités de développement immobilier, d'investissement immobilier et de gestion immobilière en République populaire de Chine (RPC) et à l'étranger. La société opère à travers deux segments : La RPC et l'outre-mer. Le segment RPC est engagé dans le développement de propriétés commerciales et résidentielles pour la vente et la location en RPC. Le segment Outre-mer est engagé dans le développement de projets immobiliers à l'étranger. Les filiales de la société comprennent Wanda International Real Estate holding Investment Co. Limited, Wanda One (UK) Limited, Wanda Europe Real Estate Investment holding Co. Limited, Wanda Properties Investment Limited et Wanda Properties Investment Limited. Les propriétés de la société en cours de développement comprennent notamment 1 Nine Elms Lane, Londres SW8 5NQ, Royaume-Uni, et Plaza de Espana, 19, 28008, Madrid, Espagne.