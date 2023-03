Les actions de WANdisco sont suspendues en raison d'éventuelles "irrégularités frauduleuses".

(Alliance News) - WANdisco PLC a demandé jeudi la suspension de ses actions après avoir découvert des signes d'une possible activité frauduleuse "sophistiquée", quelques jours seulement après avoir annoncé qu'elle étudiait la possibilité d'une cotation aux Etats-Unis.

La société d'activation de données a expliqué que, suite aux enquêtes menées par son directeur financier et son directeur général, elle a découvert "des irrégularités significatives, sophistiquées et potentiellement frauduleuses" en ce qui concerne les bons de commande reçus et les recettes et réservations correspondantes, comme l'a déclaré un employé commercial de haut rang.

En conséquence, WANdisco a déclaré que ces irrégularités auront un "impact significatif" sur sa trésorerie et conduiront à une "incertitude matérielle" concernant sa situation financière globale.

La société s'attend désormais à ce que les recettes de l'exercice 2022 ne dépassent pas 9 millions de dollars, et non 24 millions de dollars comme prévu précédemment. En outre, la société a déclaré qu'elle n'avait "aucune confiance" dans les prévisions de recettes pour l'exercice 2022 qu'elle avait annoncées.

Lundi encore, WANdisco avait déclaré qu'elle commençait à étudier la possibilité d'une cotation supplémentaire aux États-Unis, mais qu'elle restait attachée à sa cotation sur l'AIM de Londres.

Les actions de la société se sont échangées pour la dernière fois à 1 324,41 à Londres. Sa capitalisation boursière est de 904,6 millions de livres sterling.

