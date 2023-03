WANdisco étudie la possibilité d'une nouvelle cotation aux États-Unis, mais reste fidèle à l'AIM.

(Alliance News) - WANdisco PLC a confirmé lundi qu'elle en était aux premiers stades de l'exploration d'une cotation supplémentaire aux États-Unis, mais a ajouté qu'elle restait attachée à l'AIM de Londres, et à sa cotation sur l'AIM britannique.

WANdisco est une société publique de logiciels basée à Sheffield (Royaume-Uni) et en Californie (États-Unis), spécialisée dans l'informatique distribuée. Elle exploite une plate-forme d'activation des données pour accélérer la transformation numérique à l'échelle.

Cette nouvelle fait suite à un reportage de Sky News de samedi dernier qui indiquait que WANdisco avait engagé des banquiers d'Evercore Partners pour préparer une cotation à New York.

La double cotation, qui, selon Sky, "est dans les cartons depuis des années", a été suggérée pour la première fois comme une possibilité par le directeur général David Richards en 2017.

"En tant que société technologique à double siège, britannique et américain, WANdisco a depuis longtemps fait part de son intention d'envisager une cotation supplémentaire de ses actions ordinaires aux États-Unis", a déclaré l'entreprise lundi.

Les actions de WANdisco étaient en hausse de 0,3 % à 1 321,24 pence chacune à Londres lundi matin.

L'annonce intervient dans un contexte de craintes croissantes quant à l'attrait de Londres, notamment pour les cotations technologiques. Vendredi dernier encore, le concepteur de puces informatiques Arm, basé à Cambridge, en Angleterre, a déclaré qu'il avait choisi de s'introduire en bourse uniquement à New York en 2023.

"Après plusieurs mois d'engagement avec le gouvernement britannique et la [Financial Conduct Authority], Softbank et Arm ont déterminé que la poursuite d'une cotation d'Arm uniquement aux États-Unis en 2023 est la meilleure voie à suivre pour la société et ses actionnaires", a déclaré Rene Haas, directeur général d'Arm, dans un communiqué la semaine dernière.

Arm était cotée à Londres et faisait partie du FTSE 100 avant d'être rachetée par Softbank Group Corp, basée à Tokyo, pour 24,3 milliards de livres sterling en 2016.

La semaine dernière également, l'entreprise de matériaux de construction CRH PLC, qui fait partie du FTSE100, a déclaré qu'elle allait déplacer sa principale cotation en bourse de Londres à New York. Le fournisseur de produits de plomberie et de chauffage Ferguson PLC et le mineur BHP Group Ltd ont fait des démarches similaires.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

