WANdisco forme un comité d'enquête sur une fraude potentielle

(Alliance News) - WANdisco PLC a annoncé vendredi qu'elle avait nommé la société de conseil FRP Advisory, basée à Londres, pour mener une enquête indépendante sur une fraude potentielle au sein de la société.

En outre, la société a confirmé qu'elle avait formé un comité d'enquête composé de deux directeurs indépendants non exécutifs, Peter Lees et Karl Monaghan, pour soutenir le processus d'enquête.

Jeudi, la société d'activation de données a suspendu ses actions après avoir découvert des signes d'une possible activité frauduleuse "sophistiquée", quelques jours seulement après avoir annoncé qu'elle étudiait la possibilité d'une cotation en bourse aux États-Unis.

La société a expliqué que, suite aux enquêtes menées par son directeur financier et son directeur général, elle a découvert "des irrégularités importantes, sophistiquées et potentiellement frauduleuses" en ce qui concerne les bons de commande reçus et les recettes et réservations correspondantes, comme l'a déclaré un employé commercial de haut rang.

En conséquence, WANdisco a déclaré que ces irrégularités auraient un "impact significatif" sur sa trésorerie et conduiraient à une "incertitude matérielle" concernant sa situation financière globale.

WANdisco a ajouté vendredi que des conseillers juridiques et professionnels externes soutiendraient également son processus d'enquête. La société a déclaré qu'elle continuerait à faire d'autres annonces, le cas échéant.

Les actions de WANdisco se sont échangées pour la dernière fois à Londres à 1 324,41 pence.

