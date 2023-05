WANdisco lance une levée de fonds de 30 millions de dollars pour renforcer son bilan

(Alliance News) - WANdisco PLC a annoncé lundi qu'elle allait lancer une levée de fonds de 30 millions de dollars vers la fin du mois de juin, après avoir envisagé diverses options en vue de la réadmission de ses actions sur l'AIM.

WANdisco, une plateforme de migration de données basée à Sheffield, en Angleterre, a déclaré que la levée de fonds lui donnerait un bilan plus solide et une plus grande flexibilité financière, lui fournirait suffisamment de capital pour poursuivre ses activités et lui permettrait de "profiter des opportunités à venir".

WANdisco a indiqué qu'elle pourrait ne pas disposer d'autorisations suffisantes de la part des actionnaires pour émettre suffisamment d'actions nécessaires à la réalisation de la levée de fonds. Une assemblée générale sera donc organisée pour permettre aux actionnaires d'autoriser l'attribution des actions.

La société a déclaré qu'elle utiliserait le produit de la levée de fonds pour le fonds de roulement général et pour soutenir les infrastructures de marketing, de vente et de recherche et développement, ainsi que pour améliorer le développement commercial. Elle espère ainsi accélérer le lancement de nouveaux clients, les partenariats commerciaux et la croissance de son portefeuille de ventes.

WANdisco a déclaré disposer d'un solde net de trésorerie de 8,1 millions d'USD et n'avoir aucune facilité d'emprunt au 30 avril. Elle s'attend à ce que cela lui permette de disposer d'un fonds de roulement suffisant jusqu'à la mi-juillet.

Les actions de WANdisco ont été suspendues en mars suite à la découverte d'une activité frauduleuse "sophistiquée" de la part d'un employé commercial senior. Le 4 mai, la société a annoncé qu'elle réduirait ses effectifs mondiaux d'environ 30 %. Mardi dernier, WANdisco a été retirée des indices FTSE AIM 100 et FTSE AIM All-Share.

Le président du conseil d'administration, Ken Lever, a commenté l'événement : "Nous avons travaillé à un rythme soutenu pour résoudre les problèmes auxquels la société a été confrontée et pour créer une voie positive vers l'avenir... Je suis dans l'entreprise depuis maintenant six semaines et il ne fait aucun doute dans mon esprit que la société devrait avoir un avenir très prometteur grâce à sa technologie différenciée".

Il a ajouté : "Une fois la levée de fonds achevée, je pense que l'entreprise peut avoir un avenir brillant".

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.