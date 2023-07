WANdisco plc est une société de logiciels. La plateforme d'activation des données de la société permet le déplacement des données et des métadonnées Hadoop, ainsi que le déplacement continu des données de l'Internet des objets (IoT) et des systèmes de fichiers à travers les systèmes périphériques, les centres de données et les clouds publics. Les solutions de la société comprennent LiveData Migrator, LiveData Migrator et Edge. Son LiveData Migrator automatise la migration des données Hadoop et des métadonnées Hive et élimine les temps d'arrêt des applications ou les perturbations commerciales. Son LiveData Migrator fournit une solution de migration avec une intégration profonde aux services Azure. La solution Edge de la société prend en charge tous les environnements de cloud public, en évitant le verrouillage des fournisseurs ; elle s'adapte horizontalement en utilisant plusieurs agents. Ses segments géographiques comprennent l'Amérique du Nord, l'Europe et le reste du monde (Chine, Afrique du Sud et autres). Les produits de la société sont utilisés pour la reprise après sinistre, la migration vers le cloud, le cloud hybride, l'infrastructure analytique, le multi-cloud, l'Internet des objets et la sécurité et la conformité.

Secteur Logiciels