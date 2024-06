Wanma Technology Co Ltd est une entreprise principalement engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente d'équipements de communication. Les produits de communication de l'entreprise comprennent le câblage de réseau de communication, les produits de réseau de distribution optique (ODN), les dispositifs optiques et les armoires d'information, qui sont utilisés dans la construction de plates-formes en nuage, les réseaux de communication et le transport ferroviaire. L'entreprise est également impliquée dans la production et la vente de produits d'information médicale, y compris des stations de travail mobiles pour les soins médicaux, des stations de travail mobiles pour les médecins, des stations de travail mobiles pour les lits avant, etc.

Secteur Communications et réseautage