Want Want China Holdings Limited : Jefferies & Co. confirme sa recommandation neutre

Want Want China Holdings Ltd est une société holding d'investissement basée en Chine, principalement engagée dans des activités liées à l'alimentation. La société exploite ses activités par le biais de quatre segments. Le segment des craquelins de riz est engagé dans la fabrication et la vente de craquelins enrobés de sucre, de craquelins salés, de craquelins frits et de paquets-cadeaux. Le segment Produits laitiers et boissons fabrique et vend du lait aromatisé, des yaourts à boire, du café prêt à boire, des jus de fruits, des boissons pour sportifs, des tisanes et du lait en poudre. Le segment Snack Food est engagé dans la fabrication et la vente de bonbons, de sucettes glacées et de gelées, de gâteaux de boules, de haricots et de noix, entre autres. Le segment Autres produits est engagé dans la fabrication et la vente de vin et d'autres produits.

Secteur Transformation des aliments