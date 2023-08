Warby Parker Inc. est une marque de lunettes s'adressant directement aux consommateurs, qui propose des lunettes optiques et solaires pour hommes et femmes. La société conçoit des produits et développe des technologies qui aident les gens à voir, depuis les lunettes de prescription et les lentilles de contact jusqu'aux examens de la vue et aux tests de vision, disponibles en ligne et dans plus de 145 magasins de détail aux États-Unis et au Canada. Ses lunettes de soleil sont équipées de verres résistants aux rayures qui bloquent 100 % des rayons ultraviolets A (UVA) et ultraviolets B (UVB). La société distribue également une paire à une personne dans le besoin grâce à son programme Buy a Pair, Give a Pair.