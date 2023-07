Wardwizard Innovations & Mobility Limited est une entreprise de construction automobile basée en Inde. Elle fabrique et vend des véhicules électriques, des pièces détachées et d'autres services connexes. Elle est également active dans le commerce d'appareils électroménagers, de produits blancs et de services de soutien aux processus d'affaires numériques. Elle opère sur trois segments, à savoir Joy E Bike, Vyom Innovations et la vente de services. La Société propose des appareils électroniques, tels que des climatiseurs, des réfrigérateurs à quatre portes, des téléviseurs à diodes électroluminescentes (LED), des climatiseurs portables, des purificateurs d'air, des purificateurs d'eau alcaline et des bouteilles d'eau à hydrogène sous la marque VYOM. Elle propose une gamme de véhicules électriques, tels que Joy E-Bike Skyline, Joy E-Bike Hurricane, Joy E-Bike E-Monster, Joy E-Bike Thunderbolt, Joy E-Bike Glob, Joy E-Bike Monster, Joy E-Bike Wolf, Joy E-Bike Beast et Gen Next Nanu E-scooter.

Secteur Produits de récréation