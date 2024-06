Warehouse REIT PLC - Fonds d'investissement immobilier basé à Londres - achève la vente de 57,5 millions de livres sterling d'actifs à location unique en trois transactions distinctes. Le prix de vente combiné est conforme à l'évaluation du 31 mars et représente un rendement net de 5,8 % sur le loyer courant. Simon Hope de Warehouse REIT déclare : "Reconstruire la couverture des dividendes est notre principale priorité, et en réduisant notre dette et nos coûts de financement, la vente de ces actifs à location unique est une étape importante à cet égard. Dans le même temps, nous continuons à remodeler notre portefeuille pour nous concentrer sur le sous-secteur très attractif de l'immobilier britannique à location multiple, qui joue sur nos points forts et où nous pouvons générer des revenus et une croissance du capital sur le long terme."

Cours actuel de l'action : 80,40 pence l'unité, en hausse de 2,0 % lundi matin à Londres

Variation sur 12 mois : en hausse de 1,6 %.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

