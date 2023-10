(Alliance News) - Warehouse REIT PLC a déclaré mardi avoir vendu deux entrepôts pour un montant total de 9,5 millions de livres sterling.

L'investisseur en entrepôts industriels basé à Londres a déclaré que, dans l'ensemble, les ventes sont de 30% supérieures à la valeur comptable du 31 mars, reflétant un rendement initial net moyen sur les loyers de 6%.

Le produit des ventes sera utilisé pour rembourser la dette, ce qui permettra de soutenir les bénéfices de l'exercice en cours.

Les cessions concernent des entrepôts situés à Carisbrooke, sur l'île de Wight, pour un montant de 3,1 millions de livres sterling, et à Newport Road, à Cardiff, pour un montant de 6,4 millions de livres sterling. Ces actifs faisaient partie du portefeuille depuis six et trois ans respectivement.

"Dans les deux cas, des améliorations significatives ont été apportées à la gestion des actifs et ces actifs sont désormais considérés comme non essentiels", a ajouté Warehouse REIT.

Ces transactions portent le total des ventes depuis le 1er avril à 39,6 millions de livres sterling et à 94,3 millions de livres sterling sur les 12 derniers mois.

Simon Hope, co-directeur général de Tilstone, le conseiller en investissement de la société, a commenté l'opération : "Ces ventes témoignent des progrès accomplis dans le cadre du plan que Warehouse REIT a présenté en juin. Depuis lors, le recyclage réussi des capitaux a renforcé le bilan et les bénéfices de la société, tout en affinant le portefeuille et en permettant à la société de se concentrer sur les actifs présentant les meilleures opportunités".

Les actions de Warehouse REIT étaient en hausse de 2,9% à 80,25 pence chacune à Londres mardi vers midi.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

