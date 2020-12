Warehouses De Pauw : Où en est la construction du plus grand entrepôt de chocolat du monde ?

WDP : Où en est la construction du plus grand entrepôt de chocolat du monde ?

C'est si bon à regarder qu'on s'en lèche les doigts !

Petit récap' : nous sommes en train de construire le centre de distribution international de Barry Callebaut à Lokeren. Ou comme on aime l'appeler : le plus grand entrepôt de chocolat du monde ! Ce travail impressionnant sera terminé d'ici mai 2021. Mais il est plus que temps de voir où on en est sur site aujourd'hui !

Découvrez ce qui est sur le feu !

Ce projet, c'est comme un ballotin de pralines qui ne désemplit pas : chaque fois que vous pensez avoir tout vu, une nouvelle délicieuse surprise vous attend.

Avec 60 000 m² d'entrepôt classique et un espace totalement automatisé, ce bâtiment de 40 mètres de hauteur attend juste d'accueillir les délices du chocolat ! En sachant qu'il y aura de la place pour plus de 125 000 palettes, c'est non seulement à couper le souffle mais surtout… tellement appétissant.

Des ingrédients uniques de tous côtés

Oui, l'extérieur sera monumental, mais découvrons l'intérieur et ses détails vraiment extraordinaires. Une fois terminé, le bâtiment sera 100% neutre au niveau de sa consommation énergétique. Pas étonnant qu'il possède le certificat BREEAM Outstanding. Avec ses panneaux solaires, ses matériaux à haute durabilité, de l'énergie géothermique, des stations de chargement pour les véhicules électriques et de nombreux aménagements pour les cyclistes, ce bijou est construit pour s'intégrer dans le futur.

Visez un peu ces chiffres !

Pour les afficionados des chiffres, nous avons récolté les éléments à retenir. Une fois le plus grand entrepôt de chocolat du monde terminé, il combinera de nombreuses installations techniques modernes ! Les voici :

HVAC (par Aircoplus)

12 000 mètres de tuyaux isolés pour le chauffage central et l'eau froide 7 groupes pour l'air conditionné 2,1 mégawatts de puissance de refroidissement installée via des pompes à chaleur 2,54 mégawatts de puissance de chauffage installée via des pompes à chaleur 1,500 mètres de tubes à ailettes



Sécurité antiincendie (par Altebra)

31 000 sprinklers 65 km de tuyaux d'extinction pour l'eau 1,125.000 litres d'alimentation d'eau pour l'extinction

Prévu pour la construction des racks (par SSI Schaefer)

4280 tonnes d'acier et 1,055.739 assemblages boulonnés en hauteur 350 convoyeurs 13 grues 23 véhicules monorail 25 km de câbles électriques



Et maintenant, où en sommes-nous ?

Mais bien sûr, tous ces éléments interviendront quand tout sera 100% terminé. Où en sommes-nous aujourd'hui dans le process de construction ? Eh bien, la partie basse est terminée à 95 %, avec l'ensemble des 48 quais de chargement en place et 60% des sols déjà prêts. Les installations techniques sont en cours.

L'aménagement extérieur est à présent terminé à 40%, et la partie haute suit son cours également. 50% des racks sont installés, 20% de la toiture est déjà terminée et la structure complète en acier pèse déjà près de 43 000 tonnes ! Énorme, non ?

Regardez l'évolution en images ci-dessous

Découvrez également toutes les actualités de ce projet sur www.chocolade-magazijn.be.

Prêt à réaliser vous aussi vos ambitions ? Contactez-nous pour discuter de votre projet d'entrepôt dès aujourd'hui !