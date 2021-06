Warehouses De Pauw : Brouwerij Frontaal s'installe dans le projet The Bay à Breda

The Bay réunit tous les ingrédients au même endroit pour un brassage réussi

Excellente nouvelle pour nos papilles : la jeune et prometteuse Brouwerij Frontaal s'installe dans le superbe projet WDP The Bay, situé à Breda. Par son emplacement exceptionnel - à côté du centre-ville et à un jet de pierre de tous les axes importants -, il s'agit de l'endroit rêvé pour ces jeunes entrepreneurs.

Suivez-les de près, car à partir de maintenant, ils brasseront leurs délicieuses bières dans une toute nouvelle base implantée dans le centre logistique le plus moderne de la ville.

Un design unique, qui reflète le savoir-faire de Brouwerij Frontaal

L'entreprise surfe sur la vague de son succès dans une unité de 7650 m², magnifiquement conçue et livrée. Pour ce faire, Brouwerij Frontaal a travaillé en étroite collaboration avec WDP, Burgland Real Estate et l'entreprise de construction De Vries & Verburg.

WDP livrera ce nouveau projet clé sur porte au deuxième trimestre de 2022. Frontaal Brouwerij est une société véritablement locale, fermement ancrée à Breda, qui oeuvre avec une passion inépuisable dans son domaine. La durabilité constituait un critère important pour ces jeunes entrepreneurs. Et le projet The Bay y répondait parfaitement !

Place à la nature et au développement durable

Le nouveau siège de la brasserie Frontaal a été conçu dans le respect de la nature et de la biodiversité. WDP a par exemple prévu de la lumière en abondance, une régulation de la température sans électricité ni gaz, des panneaux solaires, des façades et des toitures vertes. Bien évidemment, le bâtiment dispose de stations de recherche en suffisance pour les voitures et vélos électriques.

The Bay a été conçue pour être durable et tournée vers l'avenir, avec des sentiers pédestres, des nids d'oiseaux, des hôtels à insectes et plusieurs tables de piquenique face au front de mer. L'extérieur est donc aussi impressionnant que l'intérieur. Et c'est précisément ce qui a plu à Brouwerij Frontaal.

Découvrez The Bay de vos propres yeux !

Brouwerij Frontaal est prête pour écrire le prochain chapitre de son histoire professionnelle. The Bay offre toutes les infrastructures nécessaires pour que Brouwerij Frontaal puisse fournir à ses fans de délicieuses bières artisanales, et ce dans tous les Pays-Bas. WDP est fier d'aider cette entreprise à concrétiser ses ambitions ! Grâce à ce projet, ces entrepreneurs locaux ont tous les atouts en main pour atteindre leur plein potentiel

