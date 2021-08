Entrepôt ADR : défis, exigences et opportunités

Nombre de nos clients sont actifs dans le secteur chimique, pétrochimique et pharmaceutique. Ils ont donc besoin d'entrepôts et de zones de stockage adaptés au stockage et au traitement des substances dangereuses. En d'autres termes, ces centres de distribution doivent se conformer à la règlementation ADR.

Mais de quoi faut-il exactement tenir compte quand on conçoit et construit un entrepôt ADR ? Et comment WDP peut-il vous aider à créer une infrastructure logistique entièrement sûre pour le traitement des substances et des marchandises dangereuses ? Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les marchandises à haut risque grâce au guide ADR de WDP.

L'ADR est un ensemble de règles et de procédures internationales qui rationalisent la manipulation des marchandises et produits dangereux. C'est l'acronyme de Convention relative au transport international des marchandises dangereuses par route.

Un segment entier est consacré au chargement, au déchargement et au stockage des marchandises dangereuses. Il est essentiel pour tout entrepôt ou centre de distribution qui est amené à manipuler ces substances.

Les matières dangereuses et les produits contenant des composants à risque sont classés en 9 classes de danger, allant des substances explosives aux liquides inflammables.

Chaque substance se voit attribuer un numéro UN. Il existe un pictogramme ADR pour chacune de ces 9 classes de danger, qui doit être affiché dans l'entrepôt ainsi que sur les camions de transport.

Les entrepôts ADR se trouvent principalement dans l'industrie chimique. Mais l'industrie pharmaceutique et le secteur alimentaire - dans lequel l'acide citrique est fréquemment utilisé, par exemple - ont souvent besoin d'une infrastructure conforme à l'ADR pour leurs opérations.

Poursuivez votre lecture, car l'ADR pourrait également s'appliquer à votre entreprise en raison de l'évolution constante des règlementations.

La règlementation ADR doit être prise en compte dès le premier jour de votre projet. Des certificats et des permis spéciaux sont nécessaires pour manipuler et stocker des marchandises dangereuses. Les règlementations environnementales sont également différentes et votre infrastructure logistique doit s'y conformer en détail.

En outre, ces règlementations doivent être appliquées sans entraver la bonne circulation des marchandises ou l'efficacité des opérations. Un entrepôt à sécurité maximale doit aller de pair avec une logistique interne parfaitement optimisée.

La législation sur les ADR n'est pas gravée dans le marbre : veillez à collaborer avec un partenaire qui s'informe constamment des dernières évolutions en la matière. Vous aurez ainsi la certitude de recevoir les conseils les plus pertinents concernant la nouvelle règlementation.

De plus en plus de produits sont catégorisés comme marchandises dangereuses, c'est pourquoi le nombre d'entreprises en contact avec la règlementation ADR augmente. Cela nécessite des interventions spécifiques dans vos entrepôts. En effet, le stockage et le traitement des marchandises dangereuses ne sont pas une sinécure.

La législation à ce sujet évolue en permanence. Vous désirez un entrepôt conforme à la règlementation ADR ? Il est alors crucial d'opter pour un partenaire expérimenté afin d'aider votre entreprise. WDP dispose de toute l'expertise nécessaire pour guider votre projet avec précision, qu'il s'agisse d'adapter un entrepôt existant ou de construire un tout nouveau centre de distribution ADR.

Si vous développez un nouvel entrepôt ADR ou que vous souhaitez modifier votre centre de distribution existant conformément à la règlementation en vigueur, il est préférable de s'appuyer sur des conseils pertinents. Chez WDP, nous nous ferons un plaisir de partager avec vous nos connaissances et notre savoir-faire concernant l'immobilier logistique conforme à l'ADR.

Discutez dès aujourd'hui de votre futur entrepôt ADR et contactez-nous!