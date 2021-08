Entrepôts frigorifiques : un centre de distribution à température contrôlée construit sur mesure

La construction d'un entrepôt frigorifique efficace s'accompagne de défis uniques. Que vous désiriez stocker de la nourriture, des médicaments ou d'autres produits sensibles à la température, il est primordial pour vos opérations et votre croissance d'investir dans un entrepôt de stockage frigorifique optimisé sur mesure.

Mais quelles sont les difficultés que vous devrez surmonter ? Et les complications qu'il vous faudra garder à l'oeil ? WDP est riche d'une expérience exceptionnelle dans la conception et la construction de centres de distribution à température contrôlée. Notre attention pour les détails vous garantit une efficacité maximale de stockage et de manutention.

Commençons par examiner les défis auxquels vous devrez faire face. Un entrepôt frigorifique nécessite une approche sur mesure. Il s'agit d'un environnement unique, aux besoins très spécifiques en termes de gestion et de maintenance.

WDP collabore toujours avec les meilleurs partenaires en matière de design, de technologie et d'architecture dans le but de créer l'environnement frigorifique le plus adapté à vos opérations logistiques. Dans le même temps, nous veillons à fonder vos opérations sur des technologies fiables, et nous respectons les normes de durabilité les plus élevées.

1. Humidité

En raison des différences de température dans l'entrepôt, l'accumulation d'humidité constitue un défi de taille pour la construction d'environnements à température contrôlée. Les changements de température peuvent entrainer de l'humidité qui, à leur tour, peuvent affecter votre stock et vos produits. Elle peut également rendre cet environnement de travail dangereux, avec des sols glissants.

Découvrez comment WDP a trouvé une solution à ce problème dans The Greenery Project.

2. Efficacité énergétique

Créer des zones à température contrôlée et un stockage frigorifique - et maintenir la température adéquate - nécessite une grande quantité d'énergie. C'est pourquoi une isolation complète du bâtiment, et surtout des zones réfrigérées, est cruciale. WDP garantit la meilleure isolation pour chaque bâtiment, adaptée à l'usage spécifique de l'installation. En outre, en mettant en œuvre des solutions intelligentes, comme les constructions de type 'box-in-box', nous réduisons considérablement vos couts énergétiques.

3. Gestion énergétique

En soutenant les opérations de votre entrepôt frigorifique avec des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, vous réduirez considérablement vos couts énergétiques. Par ailleurs, notre outil unique WDP Smart Energy vous permet de gérer votre consommation énergétique jusque dans les moindres détails, avec un suivi intelligent et des rapports exhaustifs.

4. La bonne technologie pour ce projet

Un environnement froid a tendance à avoir des répercussions sur les appareils et sur les batteries qui les alimentent. Il est donc essentiel d'intégrer les technologies et équipements adaptés dans les zones de stockage frigorifique. De plus, il faut installer des systèmes spécialisés résistants aux variations thermiques de chaque zone de l'entrepôt, de manière à garantir une efficacité optimale et un environnement de travail sécurisé pour votre personnel.

5. Efficacité opérationnelle

En concevant l'environnement de votre chambre froide à partir de zéro, WDP est en mesure d'optimiser entièrement votre entrepôt à température contrôlée. En minimisant l'empreinte de la zone froide, nous réduisons le cout global du refroidissement constant. Nous fonctionnons selon une philosophie de stockage frigorifique à haute densité afin d'optimiser l'efficacité tout en utilisant un minimum d'espace. Nous trouvons ainsi l'équilibre parfait entre un bon fonctionnement et une efficacité énergétique.

6. Zones de température

Zones réfrigérées, frigorifiques, ambiantes... Votre entrepôt à température contrôlée nécessitera différentes zones de température, qui doit être maintenue pour éviter de compromettre vos produits pendant leur stockage. WDP crée les zones de température parfaites en fonction de vos besoins spécifiques.

Et grâce à l'intégration de systèmes permettant une surveillance constante de chaque zone, vous restez au courant des éventuels changements de température.

7. Normes professionnelles

Il va sans dire que votre entrepôt frigorifique doit respecter les normes professionnelles de votre activité. WDP crée un entrepôt à température contrôlée qui fournit les meilleurs processus et garantit la conformité avec toutes les règlementations.

Voyons maintenant de plus près comment WDP vous aide à surmonter ces défis et à créer l'entrepôt frigorifique le plus efficace pour votre stratégie logistique.

Prenez par exemple le magnifique centre de distribution de The Greenery que nous avons mis en place à Barendrecht (NL) : un entrepôt à température contrôlée ultramoderne pour un pionnier de l'industrie des produits frais.

En collaboration avec nos partenaires techniques, nous avons défini et analysé les défis, les opportunités et la meilleure façon d'exécuter le projet en fonction des exigences de cette entreprise ambitieuse. Nous avons ensuite conçu et construit une chambre froide qui répond à leurs besoins jusque dans les moindres détails, et ce en concertation avec les clients.

Nous avons envisagé toutes les complications possibles et avons construit un centre de distribution extrêmement fiable, étonnamment efficace sur le plan énergétique et offrant une excellence opérationnelle hors pair.

Vous voulez tout savoir sur le projet ? Découvrez les coulisses de notre projet The Greenery en cliquant ici et découvrez comment WDP peut construire votre entrepôt à température contrôlée de A à Z.