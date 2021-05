L'avancée de la technologie de sécurité : une certitude dans la chaîne d'approvisionnement moderne

Jamais la sécurité n'a occupé une place aussi importante dans la chaîne d'approvisionnement qu'aujourd'hui. Et bien que la technologie en 2021 offre déjà d'innombrables outils pour rendre la chaîne toujours plus sûre et plus transparente, nous n'en sommes qu'au début d'une énorme évolution. « Lorsque la sécurité de la chaîne d'approvisionnement est en jeu, il n'est tout simplement plus question de faire des économies. »

Des caméras intelligentes qui surveillent chaque centimètre carré à l'intérieur et autour des entrepôts, des systèmes de compartiments de sécurité avancés par client, des cages en acier hautement sécurisées… La technologie de sécurité est un élément indispensable de l'infrastructure logistique d'aujourd'hui. Dans les secteurs pharmaceutique et des soins de santé, par exemple, où la valeur de certains médicaments peut prendre des formes extrêmes, la chaîne est de plus en plus verrouillée.

Qui dit spécialisation, dit besoin de sécurité

Cette tendance n'est pas nouvelle, mais la rapidité avec laquelle les technologies innovantes de suivi et de sécurité trouvent leur chemin vers les entrepôts en Belgique et aux Pays-Bas est remarquable. Il ne faut pas longtemps pour en trouver les causes : les évolutions actuelles du marché favorisent le besoin de plus de sécurité. La spécialisation devient de plus en plus la norme, dans toutes sortes de secteurs différents, et le développement de produits plus spécifiques implique tout simplement une augmentation des coûts.

La barre est placée très haut

« Si nous regardons le monde pharmaceutique, il existe de nombreux exemples de médicaments et de traitements extrêmement spécifiques qui coûtent beaucoup d'argent », déclare Thomas Morshuis, expert en solutions logistiques de santé chez Alloga, client de WDP. « L'impact sur l'infrastructure et les processus logistiques est énorme. Lorsque la sécurité de la chaîne d'approvisionnement est en jeu, il n'est tout simplement plus question de faire des économies. Mesures plus strictes, nouveaux systèmes, personnel supplémentaire… La barre et les investissements associés sont placés très haut.

Transparence de A à Z

Il n'est pas surprenant que les producteurs souhaitent intégrer de plus en plus de sécurité et de transparence dans leur chaîne logistique. Les organisations veulent être en mesure de surveiller de près l'ensemble du parcours, du début du processus de production jusqu'au moment où l'utilisateur final reçoit son produit, en utilisant des systèmes de suivi avancés. Les modèles permettant à chaque emballage individuel d'être étroitement suivi sont déjà une réalité à l'heure actuelle.

Mesurer, c'est savoir

Mais cela peut encore aller beaucoup plus loin. Surtout dans le monde de la pharmacie et de la santé, la demande est de plus en plus forte pour contrôler l'intégralité du processus. Pas seulement jusqu'à la réserve du pharmacien, mais même jusqu'à l'utilisation efficace d'un médicament déterminé par le patient. « Afin de mesurer l'efficacité d'un médicament, vous, en tant que fabricant, voulez savoir si le produit en question est utilisé correctement », déclare Thomas Morshuis d'Alloga. « Et vous en arrivez ce faisant à des plaquettes alvéolées qui signalent que le comprimé est effectivement expulsé. Mesurer, c'est savoir. Cela ouvre la porte à un modèle de paiement où les patients paieront en fonction de l'efficacité et non en fonction de la quantité. »

Le secteur de la logistique est en constante évolution, au propre comme au figuré. Les développements technologiques ont un impact énorme sur la chaîne d'approvisionnement existante, et dans le domaine de la sécurité, un avenir plein d'innovation semble assuré.