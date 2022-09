Un entrepôt au top en matière de prévention incendie : les erreurs les plus fréquentes

Assurer la sécurité incendie de vos bâtiments : nous savons tous que c'est indispensable, mais ce n'est pas simple pour autant. En particulier quand il s'agit de zones de stockage, renfermant parfois des centaines de produits, où des obstacles cachés peuvent augmenter la vulnérabilité au feu de votre bâtiment. Or il est frappant de constater que très souvent, les règles les plus élémentaires sont bafouées. Nous vous présentons quatre d'entre elles, pour que tout risque d'incendie parte en fumée.

Les espaces libres sont des zones dégagées sur une certaine distance entre les marchandises empilées. En cas d'incendie, la fumée peut s'échapper par là, aussi les appelle-t-on parfois « cheminées ». Il convient de prévoir des espaces libres (qui feront idéalement environ 15 cm) entre vos produits aussi bien transversalement que dans la longueur. Grâce aux espaces libres verticaux, la chaleur et la fumée qui se dégagent en cas d'incendie atteignent plus vite les sprinklers au plafond ; quant aux espaces libres horizontaux, ils ralentissent la propagation de l'incendie dans le rayonnage. Les espaces libres facilitent en outre l'écoulement de l'eau des sprinklers dans les rayonnages. Si la quantité d'eau qui peut atteindre les matériaux en combustion sur la rangée inférieure est insuffisante, l'incendie sera moins vite maîtrisé.

Si vous voulez que votre système d'extinction incendie fonctionne correctement (et croyez-nous : c'est le cas…), il doit être parfaitement dégagé. Cela semble logique ? Bien entendu, mais prenez quand même la peine de jeter un petit coup d'œil à vos bannières ou panneaux publicitaires, aux luminaires ou aux installations techniques. Vous remarquez des obstructions que vous ne parvenez pas à contourner ? Dans ce cas, prévoyez des sprinklers supplémentaires sous les obstacles en question. Il est également interdit de suspendre des objets aux conduites des sprinklers. Vous constatez que des câbles, armatures ou autres y sont quand même attachés ? Enlevez-les immédiatement et décentrez-les entre les branches des sprinklers : de cette manière, votre installation continuera de fonctionner en toute circonstance. Veillez à ce que tous les éléments du système d'extinction incendie soient parfaitement dégagés et accessibles.

Votre bâtiment est subdivisé en compartiments pour limiter le risque d'incendie. Si un incendie se déclare dans un des compartiments, le reste du bâtiment peut rester (plus longtemps) épargné du dégagement de fumée et de la propagation de l'incendie. Les divers compartiments incendie sont séparés par des portes et parois résistantes au feu, mais bien évidemment les ouvertures du compartiment (comme les ouvertures de porte ou les gaines) constituent des points faibles. Il est dès lors aussi important de veiller à bien fermer les compartiments. Dans la pratique, les portes coupe-feu restent souvent ouvertes, par exemple quand elles se trouvent dans un couloir fort fréquenté. Pratique, peut-être, mais surtout absurde. Pour éviter de telles situations, vous pouvez éventuellement prévoir des portes coupe-feu à fermeture automatique.

Les dégagements sont des espacements entre la plaque déflectrice de vos sprinklers et le dessus des marchandises empilées. Si vous empilez les marchandises trop haut, le fonctionnement de votre installation est, logiquement, compromis. Par ailleurs, une distance trop importante entre les marchandises et les sprinklers n'est pas non plus une bonne idée. Plus de quatre mètres séparent le dessus des marchandises des sprinklers ? Dans ce cas, il est recommandé d'installer un sprinkler automatique en rack (IRAS) ou d'augmenter le débit d'arrosage pour assurer la sécurité.

Vous souhaitez plus de conseils pour assurer la sécurité incendie dans votre entrepôt ? Découvrez tout ce que vous devez savoir à ce sujet dans notre livre blanc.