Warehouses De Pauw : 26 000 m² dédiés à la distribution

Ce projet sera prêt d'ici quelques jours. Le site qui entoure le nouveau centre logistique de Weert a été aménagé pour Thijs Logistiek. Grâce à un bail de longue durée conclu avec le promoteur immobilier spécialisé dans la logistique WDP, l'entreprise familiale s'installera dans les bâtiments à la fin de cette année. Grâce à ce nouveau centre de distribution et nouvel entrepôt, l'espace ne limite plus la croissance et les activités de l'entreprise.

Depuis le 28 avril, WDP construit un cross-dock et un entrepôt pour Thijs Logistiek, le spécialiste de la distribution à petite échelle, sur un site d'environ 26 000 m2 à Weert.

Le bâtiment même comprend 700 m 2 d'espaces de bureaux et environ 5 000 m 2 dédiés à la distribution .

L'entrepôt comprendra 42 quais de chargement pour les camions et 11 autres pour les fourgons et camionnettes .

Enfin, une salle ADR spécifique pourra accueillir jusqu'à 4 000 palettes.

Depuis 1910, Thijs Logistiek propose différents services de distribution à Weert, la porte du BeNeLux, et dans ses environs : distribution en 24 heures, distribution urbaine et régionale à petite échelle et expédition internationale.

Avec plus de 100 collaborateurs, dont des chauffeurs, manutentionnaires, employés du service à la clientèle et employés administratifs, l'entreprise livre du fretgénéral ainsi que des marchandises extra longues, hors gabarit ou encore dangereuses à ses clients. Thijs Logistiekcultive le plaisir de la livraison rapide et durable de ces marchandises.

En tant que promoteur immobilier spécialisé dans la logistique, nous aidons volontiers les départements « supply chain » des entreprises. Avec les bâtiments logistiques adéquats, nous voulons permettre à nos clients de se développer judicieusement. Ces entrepôts indispensables offrent une protection efficace et un point de distribution utile à nos clients. En bref, nous veillons à ce que chaque entreprise trouve une solution logistique sur mesure et puisse ainsi se concentrer sur ses activités essentielles.

