INFORMATION RÉGLEMENTÉE

25 MARS 2024, 07H00 CET

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 24 avril 2024

Les actionnaires de WDP SA sont invités à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le mercredi 24 avril 2024 à 10h00 CET dans les bureaux de la Société sis Blakebergen 15 à B-1861 Wolvertem (Meise).

Tous les documents ainsi que les modalités pratiques concernant l'Assemblée Générale Extraordinaire et l'Assemblée Générale annuelle sont disponiblesen ligne.

Cette invitation fournit plus d'informations sur :

• la publication du Rapport annuel 2023 de WDP

• les modifications apportées au management et au Conseil d'Administration de WDP

Rapport annuel 2023

Le Rapport annuel 2023 de WDP peut être consulté en ligne(PDF -site web).

Ce rapport, accompagné des chiffres et

des états financiers pertinents, aborde plus en détail l'impact et la création de

valeur que WDP a su réaliser en 2023.

L'agilité dont WDP a fait preuve en ces

temps de volatilité et sa confiance en l'avenir en sont le fil conducteur.

Le rapport explique également certains points de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire, dont la proposition de nommer Patrick O en tant qu'administrateur non exécutif indépendant du Conseil d'Administration et les propositions relatives à la rémunération.

L'annexe aux résultats annuels de WDP, tels que publiés le 26 janvier 2024, est toujours disponibleen ligne via lewebcast.

Tony De Pauw quitte sa fonction de co-CEO de WDP et reste actif en tant que conseiller spécial

À l'approche du 25e anniversaire de l'introduction en bourse de WDP en juin, Tony De Pauw a pris la décision de quitter sa fonction de co-CEO de WDP à compter du 1er juillet 2024. Il restera toutefois actif au sein de

WDP, notamment en tant que conseiller spécial dans le cadre de la poursuite du déploiement des opérations en France et en Allemagne, l'un des moteurs du plan de croissance #BLEND2027 récemment annoncé. Sa

longue expérience et sa connaissance approfondie du secteur de l'immobilier logistique, ainsi que ses contacts étroits avec les clients, continueront de soutenir WDP. Tony De Pauw reste membre du Conseil d'Administration de WDP en tant que représentant actif de l'actionnaire de référence, la famille Jos De Pauw.

« Avec le départ de Tony en tant que co-CEO, notre tandem de longue date prendra officiellement fin, mais je suis convaincu que le dynamisme, l'expérience et les connaissances qu'il apportera à notre entreprise dans un autre rôle resteront d'une valeur inestimable pour la poursuite de l'expansion de WDP. »

Joost Uwents, co-CEO de WDP

Proposition de nommer Patrick O en tant que membre du Conseil d'Administration de WDP

Le Conseil d'Administration propose - sur l'avis du Comité de nomination - de nommer Patrick O en tant qu'administrateur non exécutif indépendant (au sens de l'article 7:87 du CSA) pour un mandat de quatre ans.

Patrick O a débuté sa carrière auprès du producteur de chauffage Sapragaz. Il a ensuite travaillé pendant de nombreuses années chez Viessmann (également une entreprise de chauffage) où il a occupé plusieurs fonctions, dont celle de CEO Benelux et une fonction de groupe international. Il est actuellement responsable des affaires publiques à l'ATTB, l'association pour les techniques thermiques en Belgique. Il siège également au conseil consultatif du spécialiste de la protection solaire Harol et au comité consultatif externe d'ING. Sa passion pour l'énergie et le chauffage lui a permis d'acquérir de solides connaissances en matière de transition énergétique, d'électrification et d'investissement dans le développement durable. Compte tenu des ambitions de WDP en ce qui concerne les solutions et infrastructures énergétiques, un moteur clé du plan de croissance 2024-27, son expertise et son expérience dans ce domaine sont d'une grande valeur. Son expérience professionnelle internationale et, plus particulièrement, son affinité avec le marché allemand constituent également un apport précieux à l'expertise du Conseil d'Administration.

Sa candidature d'administrateur est soutenue par le Conseil d'Administration et sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire de WDP. Sa nomination sera soumise à l'approbation préalable de la

FSMA.

« Le Conseil d'Administration est convaincu que l'expertise de Patrick O en matière d'énergie et de développement durable renforcera la complémentarité et les connaissances au sein du Conseil. En outre, les ambitieux projets internationaux de notre entreprise pourront aussi compter sur sa connaissance et son expérience de l'Allemagne. »

Rik Vandenberghe, président du Conseil d'Administration de WDP