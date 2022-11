Warehouses De Pauw : Des bâtiments moins énergivores ? Voilà comment WDP fait parler de lui !

Quinze ans après avoir posé ses premiers panneaux solaires, WDP franchit de nouvelles étapes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Notre Plan d'action climatique décrit comment nous projetons d'atteindre la pleine neutralité climatique sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2050.Dans le présent blog, nous passerons le plan en revue et nous attarderons sur les possibilités de durabilisation des bâtiments en compagnie de notre ingénieur durabilité Ruben Vandam.

Le bâtiment, ce grand consommateur

Saviez-vous que les bâtiments représentent pratiquement 40 % de la consommation énergétique totale en Europe ? Dans ce constat résident à la fois un défi et une opportunité pour WDP. Ruben Vandam : « Ce pourcentage représente naturellement une moyenne. Ainsi, les habitations et les bureaux se révèlent largement plus énergivores que les entrepôts. Le chauffage constitue de loin le plus gros consommateur dans les bureaux comme dans les habitations. Le ménage flamand moyen consomme 21 000 kWh d'énergie par an, dont 3 000 kWh d'électricité. Les 18 000 kWh restants sont consacrés au chauffage. Au contraire des entrepôts, dont la consommation énergétique se limite pour l'essentiel à l'éclairage, à la recharge des chariots élévateurs et, éventuellement, à un peu de chauffage. À l'exception, naturellement, des entrepôts réfrigérés, qui représentent de loin les plus gros consommateurs de tous les entrepôts. »

Des mesures petites et grandes

Les entrepôts de la prochaine génération seront des bâtiments autonomes et producteurs nets d'énergie. Ils tiendront lieu de centrales énergétiques, qui maximiseront la production d'énergie propre et soutiendront activement le réseau principal. Mais nous n'en sommes pas encore là. Alors, comment pouvons-nous réduire la consommation d'énergie dans l'intervalle ? Ruben Vandam : « Les mesures, grandes et petites, existent en grand nombre et varient d'un bâtiment à l'autre. Parmi les mesures immédiates, citons entre autres choses l'éclairage automatique, les toilettes à basse consommation d'eau, une isolation correcte et un entretien efficace des systèmes. Naturellement, les occupants d'un bâtiment peuvent également apporter leur contribution, notamment en s'interrogeant en permanence sur leurs éventuels gaspillages. Évidemment, certaines mesures appellent des investissements plus conséquents : panneaux solaires, systèmes de stockage d'énergie et bornes de recharge, non seulement pour les voitures électriques, mais aussi un jour pour les camions. Les panneaux solaires font partie du quotidien de WDP depuis 15 ans déjà. Notre parc immobilier produit actuellement d'ores et déjà 100 mégawatts-crête et nous procédons à un accroissement d'échelle de grande envergure pour atteindre les 250 mégawatts-crête d'ici 2025. Si les camions électriques ne sont malheureusement pas pour demain, nous fondons de grands espoirs dans cette technologie : à l'instar des voitures électriques, ils permettront de réduire drastiquement les émissions des carburants fossiles de même que les coûts de l'énergie. »

Mesurer, c'est toujours savoir

WDP investit massivement dans des systèmes de régulation d'énergie lui permettant de mesurer la consommation d'électricité, de gaz et d'eau, afin de dresser le bilan énergétique total d'un bâtiment. Ruben Vandam :« Divers compteurs nous permettent de mesurer la consommation, mais aussi le rendement, celui des panneaux solaires notamment. Ces données sont alors passées dans un logiciel, qui nous fournit des informations des plus utiles à travers divers tableaux de bord. Ces solutions sont délivrées par nanoGrid, une entreprise dont WDP détient depuis peu un quart des actions. »

Anticiper le changement climatique

Autre élément prépondérant dans le Plan d'action climatique de WDP, la promesse de rendre ses bâtiments plus résistants, à terme, aux conditions climatiques extrêmes, telles que les inondations, les épisodes caniculaires et les ouragans. Ruben Vandam : « Pour l'heure, nous suivons plutôt notre instinct dans ce domaine, mais nous œuvrons à la mise au point d'une analyse de résilience pour l'ensemble de notre parc immobilier. Cette analyse doit constituer le point de départ d'une stratégie solidement étayée en prélude à des mesures concrètes. Plus simplement : le changement climatique peut entraîner des étés plus chauds et des hivers plus froids, ce qui ne manquera pas d'affecter nos bâtiments. Une épaisse couche de neige sur un toit requiert ainsi une structure de toiture plus robuste, tandis que des pluies plus abondantes nécessiteront de plus vastes bassins de collecte. De même lors de fortes chaleurs, où les transformateurs des panneaux solaires sont soumis à rude épreuve, avec à la clé une baisse du rendement. À terme, peut-être faudra-t-il refroidir ces transformateurs, les disperser davantage ou les mettre à l'abri dans un local ventilé. Autant de données que cette analyse de résilience permettra de clarifier. Les informations qui en découleront pourront être intégrées d'emblée dans les nouveaux bâtiments, tandis que nous apporterons des modifications ciblées aux bâtiments existants. »