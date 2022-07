Warehouses De Pauw : La SBTi approuve et soutient le plan d'action climatique de WDP

Jouer un rôle de pionnier dans la lutte mondiale contre le changement climatique et devenir complètement neutre pour le climat d'ici 2050, telle est l'ambition colossale de WDP. Et depuis peu, nous avons la confirmation que nous sommes sur la bonne voie, car notre plan d'action a reçu la bénédiction de la SBTi (Science-Based Targets Initiative), excusez du peu. C'est là une belle reconnaissance qui montre que nos objectifs sont réalisables et nous donne encore plus foi en notre avenir soucieux de l'environnement.

La Science-Based Targets Initiative est d'avis qu'il est urgent que nous nous impliquions corps et âme dans la lutte contre le changement climatique. Raison pour laquelle elle soutient des organisations qui mettent sur pied des mesures ambitieuses afin de lutter contre le changement climatique en vue d'améliorer la situation à très court terme. Elle veut ainsi encourager les entreprises à prendre l'initiative pour évoluer vers une économie à faible émission de carbone.

En se basant sur des paramètres scientifiques, la SBTi montre avec précision aux entreprises dans quelle mesure et à quelle vitesse elles doivent réduire leurs émissions de CO 2 pour éviter les conséquences les plus graves du changement climatique. Aussi lui avons-nous fait tester notre plan d'action pour parvenir à la neutralité climatique, et la conclusion est extraordinaire : nos objectifs ont été jugés réalistes.

WDP veut atteindre la neutralité climatique dans toute la chaîne de valeur d'ici 2050. Nous voulons réaliser cette ambition en menant diverses initiatives dans les domaines de l'énergie renouvelable, de la réduction des émissions de CO 2 et de l'intégration de la durabilité dans notre développement, notre financement et nos activités.

Nous revoyons notre impact sur l'environnement dans 12 domaines différents : la biodiversité, l'utilisation du sol, des matériaux, de l'énergie et de l'eau, la pollution de l'eau et du sol, la durabilité des bâtiments, la gestion de la lumière et du bruit, la pollution de l'air et enfin la production de déchets. Nous voulons donc aller un pas plus loin, non seulement en revoyant toute l'organisation de nos bâtiments, mais aussi en misant sur une biodiversité positive sur nos sites et leurs environs. Grâce aux données scientifiques de la SBTi, nous pouvons à présent confirmer officiellement la faisabilité de nos objectifs.

Vous voulez en savoir plus sur nos entrepôts neutres pour le climat ? Contactez-nous pour obtenir des informations, des conseils ou un avis.