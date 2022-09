Warehouses De Pauw : Lancement de WDP Energy

COMMUNIQUÉ DE

29 SEPTEMBRE 2022, 07H00

Lancement de WDP Energy

Dans le cadre de son plan de croissance 2022-25, WDP a formulé son ambition de poursuivre l'intensification et l'expansion de ses activités « Energy as a Business » en tant que ligne d'activité distincte1. Le Green Deal européen prévoit la décarbonation des transports et le passage à l'e-mobilité, en vue d'aboutir à une chaîne d'approvisionnement totalement durable. De plus, au vu des tensions géopolitiques actuelles et de la crise énergétique qui en résulte, la transition énergétique a bénéficié d'un grand coup d'accélérateur. La stratégie d'Energy as a business de WDP - en particulier la piste WDP Energy au sein du Climate Action Plan de WDP

vise à répondre à l'évolution accélérée des besoins des clients en matière d'énergie, pour rendre ses sites plus autosuffisants et les décarboner grâce à une production énergétique verte accrue et aux progrès de la technologie dans ce domaine.

WDP annonce aujourd'hui l'installation d'un hub de mobilité verte (Green Mobility Hub) sur l'un de ses sites existants, ainsi qu'une extension importante de son parc photovoltaïque, le tout représentant un investissement de plus de 40 millions d'euros. À l'instar de tous les projets futurs dans les domaines de l'énergie et du développement durable, ces projets seront conduits en interne par l'équipe Energy & Sustainability de WDP, laquelle continue de s'agrandir et réunira le développement commercial, l'innovation et la puissance d'exécution opérationnelle.

1

Le site existant à Zellik devient un hub de mobilité verte (Green Mobility Hub)

Le site de Zellik loué par VPD sera transformé en un hub de mobilité verte. Le prestataire de services logistiques VPD y assure en effet les activités du dernier kilomètre pour de très nombreux détaillants non alimentaires souhaitant des services neutres en CO2 dans leur chaîne d'approvisionnement.

1 Cette vision a été consolidée au travers des objectifs ambitieux définis par la société dans le cadre de son Climate Action Plan.