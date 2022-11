Warehouses De Pauw : Le plus grand toit solaire d'Europe équipe le site de WDPort of Ghent.

Avec l'installation du plus grand toit solaire d'Europe, WDP franchit une nouvelle étape dans sa transition vers une énergie propre. Quelque 37 000 panneaux solaires feront leur apparition sur le toit du parc logistique WDPort of Ghent début 2023. « Ce mégaprojet augmentera d'un seul coup notre production d'énergie solaire d'un quart. »

Afin d'opérer sa transition vers les énergies renouvelables, WDP tourne les yeux vers le ciel ; non seulement vers ses ambitions de haut vol mais aussi et surtout vers le soleil. Les panneaux solaires constituent le cœur de sa transition énergétique à long terme, qui connaîtra une formidable accélération dans les mois à venir. En effet, une ferme solaire de plus de 150 000 m2entrera en service durant le premier semestre de l'année 2023 sur le site de WDPort of Ghent, situé dans la zone portuaire de Gand.

« On ne peut rêver meilleur endroit »

Le choix du site opéré par WDP pour la mise en œuvre de ce projet pharaonique ne doit rien au hasard. Le port de Gand constitue une région en pleine effervescence, qui revêt par conséquent une importance capitale pour l'entreprise et l'ensemble du secteur logistique de notre pays. La région présente un intérêt majeur pour toute activité logistique grâce à son accès multimodal, qui offre non seulement une liaison rapide avec l'Escaut occidental mais aussi des connexions de premier plan avec la route et le rail. Par ailleurs, contrairement à de nombreux autres hauts-lieux logistiques du pays, la région comporte encore suffisamment d'espace constructible abordable.

« Un projet durable et majeur tel que WDPort of Ghent s'inscrit parfaitement dans notre plan Energy & Sustainability, explique Ruben Vandam, ingénieur durabilité chez WDP. « Dans ce contexte, nous ne pouvions choisir meilleur endroit pour implanter ce gigantesque parc solaire. Le toit est divisé en unités louées à Exterioo et X2O Salles de Bains. Ensemble, ces éléments constituent le plus grand toit solaire d'Europe. »

Une production supérieure aux besoins

Avec une puissance totale de 25 mégawatts-crête, les panneaux solaires produisent en principe suffisamment d'énergie pour 8 000 à 9 000 ménages. Les entrepôts durables se révèlent eux-mêmes peu énergivores : seuls 10 % des kWh générés sont alloués au bâtiment proprement dit. Le reste de l'énergie verte ainsi produite est injecté dans le réseau de Fluvius : « Notre production excédera en effet largement nos besoins », explique Ruben Vandam. « L'essentiel sera mis sur le marché. De cette manière, nous contribuons à durabiliser l'ensemble du réseau. »

Pour WDP, le nouveau parc solaire se veut révolutionnaire à bien des égards. « Sur le plan opérationnel, ce projet atteint pour WDP des proportions jamais atteintes. Depuis la mi-octobre, les équipes de construction œuvrent à la structure et au câblage en prélude à l'installation des panneaux proprement dits. En janvier 2023, les premières petites unités seront mises en service afin que les locataires puissent d'ores et déjà y puiser leur électricité. Lorsque les autres panneaux entreront en service durant le premier semestre, nous augmenterons notre puissance totale à 25 kilowatts-crête. Notre puissance actuelle s'élève à 100 kilowatts-crête, ce qui représente un énorme bond en avant. »

L'énergie, un nouveau business à part entière

Nous franchissons donc une nouvelle étape dans la bonne direction, mais l'ambition de l'équipe Energy & Sustainability de WDP ne s'arrête pas là. « D'ici 2025, nous entendons atteindre les 250 kilowatts-crête, affirme Ruben Vandam. « Nous avons parfaitement conscience d'évoluer dans un secteur qui pèse sur le climat, mais aussi de posséder les outils pour y remédier. À travers cette démarche, nous entendons démontrer que nous sommes parfaitement capables de montrer le bon exemple. »

« Par ailleurs, cette évolution constitue pour WDP une opportunité, puisque nous comptons faire de la transition énergétique une activité commerciale qui proposera à nos clients un accompagnement encore plus rapproché sur la voie de la décarbonation. Les panneaux solaires constituent un maillon essentiel de cette chaîne. Grâce à des projets durables, tels que ce parc solaire, nous entendons fournir aux clients potentiels une raison supplémentaire d'opter pour nos services », conclut Ruben Vandam.