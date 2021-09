Warehouses De Pauw : Les avantages d'une construction sans gaz pour les entreprises

Ces dernières années, les Pays-Bas et Groningen en particulier ont été secoués par des tremblements de terre, des affaissements de terrain et des effondrements de bâtiments causés par l'extraction du gaz naturel. En outre, les émissions de CO2 qui y sont liées garantissent que le réchauffement climatique se poursuit avec toutes les conséquences que l'on connait. Enfin, les combustibles fossiles ne sont pas infinis et finiront par s'épuiser tôt ou tard.

Il est donc plus que temps de changer de cap et de chercher des alternatives au gaz. Il existe suffisamment de possibilités de construction sans gaz, non seulement pour les maisons, mais aussi pour les entreprises. Pensez, par exemple, au recours à l'électricité, aux pompes à chaleur, aux panneaux solaires et panneaux infrarouges. Mais une bonne isolation et un chauffage avec récupération de chaleur sont également très utiles.

Dans notre premier blog sur la construction sans gaz, nous vous expliquions ce en quoi cela consiste, pourquoi cela prend de l'importance et pour qui cela est une obligation. Dans ce blog, nous voulons examiner de plus près la construction sans gaz pour les entreprises et plus particulièrement la valeur ajoutée de cette dernière. Nous abordons un par un les principaux avantages de la construction sans gaz pour les entreprises.

Durable et écologique

L'un des principaux avantages de la construction sans gaz est que vous réduisez considérablement l'empreinte carbone de votre entreprise. En effet, vous ne consommez plus de combustibles fossiles, ce qui signifie également une diminution des émissions de CO2. Vous contribuez ainsi immédiatement à un environnement de vie plus sain et durable.

Si vous optez pour des panneaux solaires, vous pouvez produire votre propre énergie verte et rendre ainsi toute votre organisation neutre sur le plan énergétique.

Financièrement avantageux

Recourir à un approvisionnement énergétique durable dans une entreprise est bien sûr toujours un investissement, mais un investissement rentabilisé à long terme. Les solutions alternatives pour l'énergie et le chauffage, telles que la pompe à chaleur, sont de moins en moins chères et le rendement de ces solutions écologiques augmente également, ce qui raccourcit la période d'amortissement.

Le gouvernement néerlandais, par exemple, a décidé d'augmenter les taxes sur le gaz naturel afin de décourager les entreprises de continuer à utiliser ce combustible fossile. En outre, la consommation d'électricité est toujours beaucoup moins chère que celle du gaz naturel.

Subventions et autres accompagnements

Afin de réduire les coûts d'investissement pour les bâtiments sans gaz, le gouvernement a créé ces dernières années des subventions intéressantes pour l'utilisation de solutions énergétiques durables, l'utilisation de panneaux solaires et de pompes à chaleur, etc.

En outre, aux Pays-Bas, vous pouvez recourir à des programmes d'orientation dans différentes municipalités et régions. Ces programmes ont été mis en place afin d'aider les entreprises, entre autres, à passer à la construction sans gaz.

Attirer et retenir les clients et les employés

Un dernier avantage intéressant de la construction sans gaz pour les entreprises est l'image durable qu'elle renvoie. Cela peut sembler un peu léger, mais ne sous-estimez pas le pouvoir d'une image écologiquement responsable et durable. En raison de l'attention croissante portée au réchauffement climatique et à la durabilité, les clients recherchent de plus en plus des entreprises respectueuses de l'environnement avec lesquelles travailler.

En outre, la durabilité et l'engagement d'une entreprise à contribuer à un meilleur environnement sont également des facteurs de plus en plus décisifs pour les employés potentiels. Ainsi, si vous souhaitez conserver ou développer votre portefeuille de clients et attirer les meilleurs talents, il vous faut envisager un avenir durable.

Pour les entreprises, la construction sans gaz va donc bien au-delà du simple respect de la législation. Vous en récolterez les fruits, à court comme à long terme.

Vous souhaitez obtenir des informations plus complètes sur la construction sans gaz pour les entreprises ? Téléchargez alors rapidement le livre blanc de WDP sur l'entrepreneuriat sans gaz.