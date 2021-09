Warehouses De Pauw : Les résultats trimestriels traduisent la résilience du marché immobilier logistique

L'année écoulée n'a pas été avare non plus en événements, c'est le moins que l'on puisse dire, sur le marché immobilier logistique. La publication récente des chiffres semestriels nous donne l'occasion de nous pencher sur les principales évolutions observées sur les cinq principaux marchés de WDP.

Un pipeline bien rempli en Belgique et au Luxembourg

Malgré l'épidémie de coronavirus, l'année 2020 s'est révélée un bon cru pour le marché immobilier logistique en Belgique et au Luxembourg, avec notamment une occupation record de plus de 1,7 million de m2 en 2020. Compte tenu des conditions économiques difficiles, on peut dire tout de même que l'année 2021 a elle aussi bien commencé, avec la mise en service de 954.000 m2 d'immobilier logistique au premier semestre (un recul de 10 % en glissement annuel). Ces résultats s'expliquent principalement par les activités omnicanal, notamment dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique, et le rôle crucial des prestataires de services logistiques durant la crise du coronavirus.

Le taux d'inoccupation est lui-même à un niveau historiquement bas : 0,53 %, par rapport à 1,25 % à la fin de 2020. Vu les nombreux projets encore dans le pipeline, nous prévoyons que ce faible taux de disponibilité se maintiendra encore quelque temps.

Pays-Bas : la croissance en ligne continue à booster la demande

L'année 2021 a commencé pour le marché immobilier logistique néerlandais à un niveau inférieur à celui de la même période de l'année précédente. On s'attend tout de même à ce que le take-up d'immobilier logistique stagne en 2021, avec une stabilité du taux d'occupation. Aux Pays-Bas aussi, la pandémie a entraîné une croissance accélérée des achats en ligne dans le secteur alimentaire et a augmenté la part de la logistique omnicanal.

En 2020, le taux de pénétration en ligne aux Pays-Bas a progressé de plus de 20 %. Selon une récente étude de marché, cette augmentation se poursuivra et dépassera les 25 % en 2025. Il s'agit donc d'une bonne nouvelle pour la demande en immobilier logistique. On s'attend à ce qu'il faille 1,2 million de m2 d'espace additionnel pour faciliter cette croissance en ligne. Dans cette recherche d'espace logistique, la durabilité joue plus que jamais un rôle important, ce qui ne fait qu'augmenter l'intérêt à l'égard des friches industrielles.

Grandes différences régionales en France

Le marché immobilier logistique français a accusé, au premier trimestre, un recul de 12 % du take-up, à 635.000 m2.Il faut l'attribuer en grande partie à la baisse de la demande de méga centres de distribution. Ici aussi, le succès de l'omnicanal et la part croissante du commerce électronique ont contribué à faire croître la demande de logistique urbaine.

Le taux d'inoccupation a légèrement augmenté chez nos voisins du sud, pour atteindre une moyenne de 5,8 %. Sur le plan régional, les différences sont frappantes : la surabondance de l'offre à Lille (9,5 %) contraste fortement avec la pénurie en Rhône-Alpes (1,9%), alors que les espaces immédiatement disponibles sont pratiquement inexistants dans le sud et l'est du pays.

Chiffres prometteurs en Roumanie

Le marché roumain de l'immobilier logistique bénéficie d'un solide take-up de 261.500 m2, soit quatre fois plus qu'à la même période l'année précédente. La demande de biens immobiliers est toujours essentiellement centrée dans et autour de la capitale, Bucarest, (77 %), suivie par les régions proches de villes comme Brasov, Craiova et Timisoara. Bien qu'au premier trimestre de 2021 on n'a pu livrer que 30.700 m2 de biens logistiques (contre près de 200.000 m2 à la même période l'an dernier), les prévisions pour le reste de l'année sont positives avec plus de 700.000 m² dans le pipeline. Par ailleurs, la demande soutenue en espaces logistiques modernes, dans un contexte de rareté de nouveaux projets, se traduit par une baisse du taux d'inoccupation moyen à 5,0 %.

Focus allemand sur la durabilité

Le marché allemand de l'immobilier logistique a démarré sur les chapeaux de roue en 2021 avec une hausse de 13 % de la demande en glissement annuel, à 1,6 million de m2. Environ un tiers de cette hausse est enregistrée dans les cinq plus importantes régions allemandes (Berlin, Düsseldorf, Rhin-Main, Hambourg et Munich). Sur le marché allemand aussi, l'accent est mis sur la durabilité. Sur une base trimestrielle, le prime yield est stable à environ 3,4 %. La demande soutenue de projets durables et la pénurie croissante de terrains disponibles font croître l'activité des redéveloppements.

Que nous réservera l'avenir ?

WDP augmente son résultat EPRA prévu par action pour 2021 à 1,10 euro (précédemment 1,07 euro), soit 201 millions d'euros par rapport à 196 millions d'euros précédemment. Cela représente une augmentation de 10 % par action par rapport à 2020. Sur la base de ces perspectives, WDP entend proposer un dividende brut de 0,88 euro pour 2021, soit une augmentation similaire sur la base d'un taux de distribution faible de 80 %.

Vous trouverez iciun aperçu complet du Rapport semestriel de WDP.