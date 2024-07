Warehouses De Pauw SA développe et investit dans des bâtiments logistiques (espaces d'entreposage et bureaux). Le groupe dispose de 7,1 millions de m2 d'immeubles en portefeuille. Ce patrimoine international de bâtiments semi-industriels et logistiques est réparti sur 296 sites situés à des carrefours logistiques en matière de stockage et de distribution en Belgique, en France, aux Pays Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en Roumanie.