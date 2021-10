Warehouses De Pauw : Une nouvelle succursale sans gaz pour Berner Produkten

Les Pays-Bas ont toujours été en avance en matière de consommation d'énergie et d'entreprise. D'ici 2030, tous les bâtiments devront être exempts de gaz afin de réduire les émissions de CO2 et lutter contre le réchauffement climatique. C'est également ce qui a attiré l'attention de Berner Produkten lorsque l'entreprise internationale a planifié la construction d'un nouvel entrepôt à Kerkrade, aux Pays-Bas. Le groupe a décidé de s'investir pour un avenir respectueux de l'environnement et a fait appel à WDP pour la construction d'un nouveau bâtiment logistique sans gaz.

Expert en construction et automobile

Mais qui est Berner Produkten ? Berner est un grossiste européen leader pour les professionnels de l'automobile et de la construction. L'entrepôt sans gaz de Kerkrade est la seule succursale néerlandaise de la multinationale et emploie quelque 215 personnes. Deux autres agences situées à proximité, en Belgique et au Luxembourg, sont également gérées depuis Kerkrade.

La responsabilité durable est la grande gagnante

« Be responsible » est l'une des valeurs fondamentales du groupe Berner. Une consommation d'énergie efficace et la réduction des émissions de CO2 figurent donc en bonne place sur la liste des priorités de l'entreprise. C'est pour cette raison que le groupe a lancé une enquête sur les possibilités et les avantages d'une construction sans gaz pour le site de Kerkrade. Le résultat est vite devenu évident : non seulement la construction sans gaz est bénéfique pour l'environnement, mais elle l'est aussi pour l'entreprise. En effet, la consommation de gaz est de plus en plus chère aux Pays-Bas et les taxes sur les combustibles fossiles ne cessent d'augmenter. Lors du calcul du coût total de possession, il est donc apparu que la construction sans gaz permettrait à Berner Produkten de maintenir sa rentabilité sur plusieurs années. La construction sans gaz s'est donc rapidement imposée.

Sans gaz et paré pour l'avenir

La succursale de Berner à Kerkrade a été achevée et est prête pour un avenir durable radieux. La superficie totale du bâtiment s'élève à environ 25 000 m2, répartis comme suit :

1600 m2 de bureaux

2500 m2 d'entrepôts chimiques

20 900 m2 d'espace de stockage

Le bâtiment est chauffé entièrement via l'électricité, à la fois par un chauffage au sol et par des flux d'air chauffé grâce à des pompes à chaleur. En hiver, il est même possible de passer à une unité électrique supplémentaire qui fournit environ 100 kW.

La construction sans gaz n'est bien sûr un succès que si le bâtiment est également correctement isolé. Berner Produkten a donc investi dans les vitrages et le toit et, avec WDP, a veillé à ce que le bâtiment soit aussi hermétique que possible. Cela garantit une température constante dans l'entrepôt, aussi bien en été qu'en hiver.

Le groupe Berner est déjà très satisfait de cette première néerlandaise et se réjouit d'un avenir durable et productif !

Vous souhaitez en savoir plus sur la construction sans gaz ou vous recherchez un partenaire expérimenté pour un avenir durable et sans gaz ? Alors, prenez contact avec nous ! Nous examinerons ensemble les différentes possibilités pour votre bien logistique.