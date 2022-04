Warehouses De Pauw : WDP a levé avec succès 500 millions d'euros de green bonds par le biais d'un placement privé US

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

14 AVRIL 2022, 7H00

WDP a levé avec succès 500 millions d'euros de green bonds par le biais d'un placement privé US

WDP a placé avec succès 500 millions d'euros d'obligations non garanties vertes par le biais d'un placement privé US auprès de 8 investisseurs internationaux, soulignant le solide profil de crédit et d'ESG de WDP. L'intérêt effectif pour la Société sur les obligations bullet à 10 ans est de 1,52 % (pré-couvertures inclus). Le produit de ces obligations vertes sera utilisé exclusivement pour le

(re)financement d'actifs éligibles comme défini dans le Green Finance Framework de WDP.

WDP a conclu un accord avec 8 investisseurs internationaux pour le placement de 500 millions d'euros de nouvelles obligations vertes. Les billets bullet, libellés en euros et d'une durée de 10 ans, ont été bien accueillis par la communauté des investisseurs des placements privés US. Une demande bien supérieure à 500 millions d'euros a permis à la Société d'augmenter l'importance de la transaction de 250 millions d'euros à 500 millions d'euros. En raison du prix compétitif des billets et des pré-couvertures mises en place en janvier 2022, l'intérêt effectif sur les billets est de 1,52 %. La transaction devrait être conclue d'ici la fin avril 2022, le financement étant prévu pour la mi-mai 2022.

Grâce à ce financement, WDP a à la fois renforcé le profil de maturité de sa dette, la position de ses liquidités, ainsi que la diversification de sa dette et assure le financement des objectifs fixés dans le cadre de son plan de croissance stratégique 2022-25. En outre, l'émission aide WDP à atteindre les objectifs de son Climate

Action Plan récemment annoncé.

Les obligations sont émises dans le cadre du Green Finance Framework de WDP,récemment mis à jour. Dans ce cadre, WDP peut financer et/ou refinancer des projets écologiques admissibles dans les catégories suivantes : Bâtiments écologiques, Énergies renouvelables, Efficacité énergétique et Transports propres.

WDP a obtenu un second avis sur son cadre par l'institut de recherche indépendant CICERO Shades of Green. Sur la base de l'évaluation globale des projets qui seront financés et des considérations relatives à la gouvernance et à la transparence, le Green Finance Framework de WDP a reçu la cote Medium Green Shading de CICERO et une mention Excellent en matière de gouvernance (en hausse par rapport à la cote Light Green de CICERO et à la mention Good en matière de gouvernance en 2020).

ABN AMRO et BNP Paribas ont agi en tant que Active Lead Placement Agents et Green Structuring Advisors pour cette transaction. Belfius, ING, KBC et Natixis ont agi en tant que Passive Lead Agents.

« Dans le cadre du Climate Action Plan de WDP, WDP s'est fermement engagé à optimiser ses efforts de financement vert. La croissance durable repose toujours sur la diversification des financements et les financements verts. Cette transaction est un véritable gage de cette stratégie et démontre le profil de crédit solide du groupe pour étendre ses sources de financement et attirer des financements internationaux », commente Mickael Van den Hauwe, CFO de WDP.