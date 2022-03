Warehouses De Pauw : WDP accepte d'acquérir une participation de 9,09 % dans Catena par le biais d'une émission d'actions dirigée et forme un partenariat

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATION RÉGLEMENTÉE - INFORMATION PRIVILÉGIÉE

29 MARS 2022, 01H30

WDP accepte d'acquérir une participation de 9,09 % dans Catena par le biais d'une émission d'actions dirigée et forme un partenariat stratégique

WDP Invest SA, une filiale à part entière de Warehouses De Pauw SA (« WDP »), a accepté de souscrire à une émission dirigée de 4 122 676 actions de Catena AB (publ) (« Catena ») à un prix de souscription de 526,00 SEK par action (« l'Émission d'actions ») et obtiendra, lors du règlement de l'Émission d'actions, 9,09 % des actions et des droits de vote de Catena. Le prix d'émission se traduit par un investissement total de 206,7 millions d'euros pour WDP. Backahill, en sa qualité de principal actionnaire de Catena, a l'intention de proposer au comité de nomination de Catena le CEO de WDP, M. Joost Uwents, comme 8e membre du conseil d'administration de Catena.

Compte tenu de l'accélération des développements actifs de la réserve foncière comme annoncé lors de la publication des résultats de l'exercice 2021, Catena entend utiliser le produit net de l'Émission d'actions pour financer des investissements dans des acquisitions immobilières, conformément aux acquisitions récemment annoncées, et des projets de développement immobilier, tout en maintenant la structure de capital stable de Catena.

Catena et WDP souhaitent entamer une coopération stratégique afin de permettre une couverture géographique plus large pour les clients et de stimuler l'intégration des locataires dans le corridor entre les principaux sites de leur portefeuille, au bénéfice des clients dont les marchandises circulent dans les deux sens. En outre, Catena et WDP estiment que cette coopération offre un fort potentiel de partage des connaissances dans les domaines de la durabilité, du développement de projets et des opérations générales, dans le but d'améliorer l'expérience du client de manière totalement intégrée ainsi que la position concurrentielle sur le marché européen de l'immobilier logistique.

WDP envisage une participation de 10 % des actions et des droits de vote de Catena dans un avenir proche.

Backahill a l'intention de soumettre une proposition au comité de nomination de Catena, afin de faire passer le conseil d'administration de Catena de sept à huit membres, permettant ainsi, sous réserve de la décision de l'AGA de Catena, à M. Joost Uwents, CEO de WDP, d'être élu en tant que nouveau membre ordinaire du conseil d'administration lors de l'AGA de Catena le 28 avril 2022.

« Catena et WDP partagent le même ADN d'entreprises familiales solides et prospères.

Catena a structurellement démontré sa capacité à développer sa solide plateforme d'exploitation, son pipeline de développement attrayant et devrait être considérée comme l'une des forces motrices des propriétés logistiques scandinaves », indique Joost Uwents, CEO de WDP. « Je suis très impatient d'entamer la coopération avec l'équipe de Catena, de combiner et d'échanger notre expérience et notre expertise mutuelle sur le marché européen de l'immobilier logistique afin de libérer le plein potentiel d'une telle coopération pour toutes les parties prenantes de Catena et de WDP. »

Jörgen Eriksson, CEO de Catena, commente : « Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer cette Émission d'actions dirigée et d'accueillir WDP en tant que nouvel actionnaire à long terme. En outre, je me réjouis de la coopération avec Joost Uwents, que nous pouvons considérer comme l'un des leaders d'opinion les plus respectés en Europe dans le domaine de la logistique. Le produit de l'émission permet à Catena de favoriser l'accélération de la croissance de notre portefeuille et nous voyons d'excellentes opportunités de collaboration avec WDP en tant qu'acteur clé du marché européen de l'immobilier logistique. »

« Nous sommes ravis d'accueillir WDP comme actionnaire à long terme et partenaire stratégique de Catena. Ces dernières années, le secteur de la logistique est devenu de plus en plus compétitif, et nous reconnaissons qu'il est encore plus important d'augmenter notre échelle pour maintenir notre avantage concurrentiel. En tant que tel, nous voyons un fort bénéfice mutuel dans ce partenariat stratégique. Backahill soutient l'entreprise depuis 2013 et continuera à le faire. », affirme Lennart Mauritzson, nouveau président du conseil d'administration de Catena.

Catena est une société immobilière cotée en bourse qui, par le biais d'une collaboration, développe et gère durablement des installations logistiques efficaces. Ses propriétés stratégiquement situées approvisionnent les zones métropolitaines scandinaves et sont adaptées aux flux de marchandises actuels et futurs. L'objectif primordial est de générer un flux de trésorerie important à partir des activités d'exploitation afin de permettre une croissance durable et des rendements stables. Au 31 décembre 2021, les propriétés avaient une valeur totale de 23 400,00 millions de SEK. Les actions de Catena sont négociées à la bourse NASDAQ Stockholm, Large Cap, avec une capitalisation boursière totale de 21 664,70 millions de SEK.

WDP, par l'intermédiaire d'une filiale à part entière, a souscrit à toutes les nouvelles actions dans le cadre de l'Émission d'actions, pour un montant de 526,00 SEK par action, ce qui représente une prime de 10 points de base par rapport au dernier cours de clôture de 525,50 SEK par action le 28 mars 2022, soit un montant total de 2 168,50 millions de SEK ou de 206,7 millions d'euros. Le paiement de l'Émission d'actions devra se faire

le 5 avril 2022 au plus tard. Après le paiement et l'enregistrement des nouvelles actions auprès de l'Office suédois d'enregistrement des sociétés, Catena livrera les actions à la filiale à part entière de WDP.

Plus d'informations WDP développe et investit dans des bâtiments logistiques (espaces d'entreposage et bureaux). WDP dispose d'environ 6 millions de m² d'immeubles en portefeuille. Ce patrimoine international de bâtiments semi-industriels et logistiques est réparti sur plus de 250 sites situés à des carrefours logistiques en matière de stockage et de distribution en Belgique, aux Pays-Bas, en France, au Luxembourg, en Allemagne et en Roumanie. ___ WDP SA - BE-REIT (Société Immobilière Réglementée publique de droit belge) Numéro d'entreprise 0417.199.869 (Registre des personnes morales de Bruxelles, section Néerlandophone)

