Warehouses De Pauw : WDP réalise un nouveau centre de distribution avec bureaux pour Brand Masters.

WDP réalise un nouveau centre de distribution avec bureaux pour Brand Masters. Situé à Steenen Hoofd (Breda), le projet concerne la première partie du développement « DC The Bay ». Le site se trouve à proximité de l'A16, avec liaison vers l'A27 et l'A59, où il fait la jonction avec le siège social de Brand Masters à Oosterhout. Lorsqu'il sera prêt, ce nouvel entrepôt couvrira quelque 48.000 m². La première partie (environ 23.500 m²) est désormais louée à long terme à Brand Masters. Pour ce projet, WDP a collaboré avec Burgland Real Estate et l'entreprise de construction De Vries&Verburg.

WDP prévoit la livraison de ce nouveau bâtiment clé en main pour le premier trimestre 2022. Le montant d'investissement pour l'ensemble du projet s'élève à environ 45 millions d'euros. « Brand Masters était mon premier client chez WDP et nos échanges ont été très agréables », dit Martijn Sleutjes de WDP. « Mi-2019, il est apparu clairement que leur siège actuel à Oosterhout - réalisé pour eux en 2016 - était incapable de suivre la croissance rapide de Brand Masters. En l'absence de terrain à Oosterhout, nous nous sommes tournés vers notre nouveau plan de construction pour DC The Bay ». Sleutjes ajoute encore : « La durabilité et l'environnement professionnel constituaient des composantes majeures dans ce projet. La lumière du jour entrera à flots dans le bâtiment, et il sera équipé d'un système de climatisation entièrement électrique sans gaz, de panneaux solaires et de toitures/façades vertes. Nous prévoyons également de nombreuses stations de recharge pour les véhicules électriques ainsi qu'un cadre très vert, avec promenades et tables de piquenique le long de l'eau. » Paul Broersen, CEO de Brand Masters : « Brand Masters est ravi de la collaboration avec WDP pour cette avancée considérable dans son développement. Notre société prend de l'ampleur très rapidement, tant aux Pays-Bas que dans le reste du monde. Notre approche et les possibilités que nous offrons aux détaillants Non-Food en Europe portent leurs fruits et nous cherchons chaque jour à améliorer notre service. Ce nouveau centre de distribution « durable » nous permettra de traiter rapidement et efficacement le volume de distribution croissant que nous enregistrons et de renforcer notre qualité de service. Par ailleurs, il représente aussi un élément essentiel pour l'objectif que nous visons : une chaine d'approvisionnement durable. »

Mariëlle de Vries, Operations Director de Brand Masters: « La collaboration avec WDP a toujours été très harmonieuse, c'est pourquoi nous avons directement pensé à eux quand nous avons décidé d'accroitre nos activités logistiques. À bien des égards, le développement de cet entrepôt cadre parfaitement avec la stratégie de Brand Masters. Outre la croissance énorme à laquelle nous devons faire face - ce qui signifie que ce nouveau site nous offre aussi de nombreuses opportunités opérationnelles -, Brand Masters accorde beaucoup d'importance aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Nous cherchons à faire progresser la durabilité de notre entreprise à de multiples niveaux. The Bay constitue donc un match idéal pour notre organisation : sans gaz, disposant d'un bon approvisionnement en énergie verte et agréable pour les membres de notre équipe grâce à la lumière et la nature qu'on y trouve en abondance. »