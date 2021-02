Warehouses De Pauw : WDP se lance dans le marketing virtuel avec WDP Xplore, une innovation dans le secteur logistique

Cet outil 3D virtuel à 360° invite les clients au cœur d'un entrepôt classique WDP et leur ouvre ainsi un monde réaliste, où les informations de contenu sont claires et facilement consultables.

'WDP Xplore est une nouvelle expérience numérique complète qui offre une réponse à des besoins concrets. Elle symbolise le marketing next generation, axé sur les besoins des clients et mis en œuvre dans un environnement virtuel à 360° Norbert Padt - Group Marketing Manager WDP

WDP Xplore, un environnement virtuel à 360° ultraréaliste

Lors de leur visite virtuelle avec WDP Xplore, les clients découvriront toutes les caractéristiques de l'entrepôt standard WDP.

Disponible sur PC et sur tablette, cet outil plonge les clients dans un environnement qui concrétise l'intérieur et l'extérieur de l'entrepôt, les spécifications techniques et les avantages en matière de durabilité.

Une réponse numérique aux questions les plus fréquentes

WDP Xplore offre une réponse aux questions les plus fréquentes des clients : Combien de palettes peuvent être empilées ? Quelle est la largeur des allées ? Quelle est la charge au sol ? Quelles fonctionnalités de durabilité sont fournies avec un entrepôt WDP standard ?

Des Hotspots ey pop-ups montrent toutes les informations

Une fois dans l'environnement virtuel à 360°, les clients peuvent cliquer sur les hotspots présents sur les murs, sols et installations techniques. Ils font ainsi apparaitre les caractéristiques sous la forme d'un pop-up.

Les hotspots 'normaux' fournissent des informations sur les techniques et les matériaux, tandis que les hotposts verts mettent en avant les aspects écoresponsables, tels que l'éclairage LED, le monitoring d'énergie, les panneaux solaires et bien plus.

Si le client a des attentes spécifiques au sujet d'un entrepôt sur mesure, il peut facilement demander des informations au sujet des options possibles via l'outil.

WDP Xplore: un exemple parmi les nouveaux outils de marketing next generation

En misant pleinement sur cette expérience virtuelle 3D à 360°, WDP fait un pas énorme en direction du marketing du futur.

Les clients n'auront plus à compulser des brochures remplies de chiffres, mais ils pourront se promener eux-mêmes dans le produit. Le service est interactif et réaliste, et propose des visuels et des informations de contenu supplémentaires.