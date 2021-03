Warehouses De Pauw : Assemblée Générale Extraordinaire et Assemblée Générale annuelle du 28 avril 2021 - Rapport annuel 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

29 MARS 2010, 07H00

Assemblée Générale Extraordinaire et Assemblée Générale annuelle du 28 avril 2021

Les actionnaires de WDP SA sont invités à assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le mercredi 28 avril 2021 à 9h30 et à l'Assemblée Générale annuelle qui aura lieu le mercredi 28 avril 2021 à 10h00 au siège social de la Société à B-Wolvertem, Blakebergen 15.

L'ensemble des documents ainsi que les formalités pratiques relatifs à l'Assemblée Générale Extraordinaire et à l'Assemblée Générale annuelle sont mis à disposition sur le site internet de WDP

www.wdp.eu/fr/assemblée-générale.

Compte tenu des circonstances actuelles et des mesures mises en place pour prévenir la propagation du coronavirus (Covid-19), WDP appelle ses actionnaires à prendre en compte ce contexte et ces mesures. WDP souligne que chaque actionnaire a la possibilité :

• d'exercer son vote avant les assemblées au moyen d'un formulaire de vote ou par procuration. La procuration et le formulaire de vote peuvent être envoyées par courrier ordinaire ou par voie électronique à la Société ; et/ou

• de soumettre toute question par écrit à la Société ou au commissaire avant les assemblées par courrier ordinaire ou par voie électronique.

Plus d'informations sont mises à disposition via la convocation ou en prenant contact avec la Société via les coordonnées de contact ci-après.

#CatchUp avec nos investisseurs particuliers

WDP souhaite garder un contact étroit et direct avec ses actionnaires. En raison de la pandémie actuelle et de ses mesures de sécurité, de tels moments de contact, et plus particulièrement avec les investisseurs particuliers, n'ont pas pu avoir lieu de manière régulière au cours de l'année écoulée. WDP organise donc un appel vidéo avec CEO Joost Uwents, spécifiquement destiné aux investisseurs particuliers, au cours duquel les résultats du premier trimestre 2021 seront expliqués, suivi d'un moment interactif de questions-réponses (NL/FR).

Cet appel vidéo aura lieu le mercredi 28 avril 2021 à 14h00. L'inscription préalable à la participation est obligatoire et peut se faire via ce lien jusqu'au vendredi 23 avril 2021 au plus tard.

Rapport annuel 2020

Le Rapport annuel 2020 de WDP est disponible sur le site internet de WDP www.wdp.eu/fr/publications.

Ce rapport donne un aperçu des activités opérationnelles et ESG de WDP en 2020 ainsi que les prévisions, accompagné des chiffres et des états financiers pertinents. Nous laissons également la parole au client et élaborons sur les tendances actuelles et futures du secteur de l'immobilier logistique.

Pour de plus amples détails au sujet des résultats annuels de WDP, publiés le 29 janvier 2021, veuillez consulter le webcast.

Pour obtenir plus d'informations sur les modalités des assemblées ou pour transmettre des documents, communications ou questions : WDP à l'attention de Johanna Vermeeren - General Counsel Blakebergen 15, B-1861 Wolvertem T +32 (0) 52 338 400 M +32 (0) 473 74 79 62 shareholdersmeetings@wdp.eu Plus d'informations WDP développe et investit dans des bâtiments logistiques (espaces d'entreposage et bureaux). WDP dispose de plus de 5 millions de m² d'immeubles en portefeuille. Ce patrimoine international de bâtiments semi-industriels et logistiques est réparti sur environ 250 sites situés à des carrefours logistiques en matière de stockage et de distribution en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Luxembourg, l'Allemagne et en Roumanie. ___ WDP SA - BE-REIT (Société Immobilière Réglementée publique sous le droit belge) Numéro d'entreprise 0417.199.869 (Registre des personnes morales à Bruxelles, section néerlandophone)

Contact