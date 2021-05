Warehouses De Pauw : Espace disponible et rénovation intelligente

Les Pays-Bas sont une plaque tournante prospère de l'économie mondiale. C'est un lieu extrêmement intéressant comme hub logistique en plein cœur de l'Europe, non seulement pour la distribution paneuropéenne, mais aussi grâce à l'importance croissance attribuée à la distribution urbaine.

L'immobilier logistique a clairement le vent en poupe, avec une augmentation manifeste du nombre de mètres carrés. Ainsi, entre 2016 et 2020, l'immobilier logistique aux Pays-Bas a augmenté de 33 %, soit 8 millions de mètres carrés - il est passé de 24 millions de m² à 32 millions.

Des espaces ouverts...

Ces dernières années, il s'agissait également d'occuper des espaces libres et disponibles pour de nouveaux projets. Les champs ont été bâtis, notamment parce que notre secteur est porteur d'une croissance intéressante en opportunités d'emplois.

Nous constatons cependant que la réticence à aménager davantage d'espaces ouverts s'accroit. Cela se traduit par des exigences plus strictes pour les nouveaux projets - ou les développements Greenfield.

... aux redéveloppements sur mesure

L'accent est désormais mis sur le redéveloppement des bâtiments ou des sites industriels existants, que l'on appelle les « parcelles (semi-) industrielles ». Cela ne signifie pas pour autant que les développements Greenfield n'ont plus d'avenir, mais plutôt qu'ils seront traités avec davantage de prudence, notamment en raison des règlementations et des politiques gouvernementales.

Avantages des redéveloppements, adaptés au marché

Les parcelles industrielles sont souvent situées dans des zones bâties, à proximité de quartiers résidentiels. Le réaménagement des sites logistiques existants présente plusieurs avantages :

Il permet de rendre notre portefeuille plus durable.

Le développement de l'ecommerce rend les centres de stockage et de distribution à proximité des villes particulièrement attractifs.

L'accessibilité est souvent meilleure pour le personnel du site.

Il y a moins de risques de retards et de problèmes de permis.

On contribue activement à la lutte contre le « gaspillage » le remplissage des nouvelles zones industrielles par des cubes logistiques.

L'utilisation efficace des sols est donc un incitant important pour un avenir plus vert et plus durable. Les gouvernements et la société civile s'élèvent de plus en plus contre l'occupation et la bétonisation des espaces verts. En tant qu'acteur pionnier en immobilier logistique, WDP veut être un moteur de cette tendance.

Innovations révolutionnaires en matière de parcelles industrielles : notre approche

Afin de bien saisir la puissance et les possibilités des aménagements de parcelles (semi-) industrielles, penchons-nous sur un projet que WDP réalise pour De Jong Verpakkingen.

Cet acteur international dans les conditionnements pour l'alimentaire, le non alimentaire, l'horticulture ornementale, le commerce électronique et les fruits et légumes enregistrait une forte croissance. L'organisation devait donc s'étendre, mais surtout, cela devait être dans la même région que celle où elle était implantée. Or, les terrains disponibles dans les environs étaient limités…

De Jong Verpakkingen, économiser de l'espace en innovant à la verticale

Nos équipes ont trouvé la réponse à ce défi : créer un centre de distribution vertical de plusieurs étages. La parcelle sur laquelle il a été construit totalisait seulement 56.000 m². En répartissant les bureaux, la production, le stockage et la distribution sur deux étages, cette belle entreprise dispose désormais de quelque 85 000 m² d'espace utilisable !

Dans des circonstances normales, une surface au sol de ce type aurait nécessité une parcelle de 150.000 m². Ce nouvel entrepôt permet d'obtenir le même résultat grâce à sa capacité de stockage et de distribution optimisée verticalement. Un bel échantillon d'innovation et d'espace utilisé intelligemment !

Pour de l'immobilier logistique durable, contactez WDP

WDP n'est pas seulement un pionnier dans le domaine de l'énergie réutilisable et des applications durables pour sa propriété logistique : nous sortons aussi des sentiers battus et développons de nouvelles méthodes de travail qui répondent pleinement aux exigences de nos clients, mais aussi aux nouvelles évolutions de notre société.

