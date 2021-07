Communiqué de presse du 01/07/2021 : Adaptation des statuts au CSA - Transofrmation en SA - Autorisations au Gérant unique - Simplification de la structure

Warehouses Estates Belgium sca

"We are building opportunities"

Communiqué de presse Information réglementée 01/07/2021 - sous embargo jusqu'à 17h40

ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS ‐TRANSFORMATION

EN SOCIETE ANONYME AVEC UN ADMINISTRATEUR UNIQUE - RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS ACCORDEES AU GERANT UNIQUE ‐ SIMPLIFICATION DE LA STRUCTURE

Warehouses Estates Belgium SCA (« WEB »), société immobilière réglementée publique dont les actions sont admises sur Euronext Brussels, envisage d'adapter ses statuts conformément à la loi du 23 mars 2019 introduisant le code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. Comme cette loi supprime la forme légale de la société en commandite en actions, WEB se propose d'adopter la forme légale de la société anonyme avec un administrateur unique, qui est la forme légale la plus proche de la sienne, son gérant unique WEB Property Services SA (« WEPS ») devenant dans ce cadre son administrateur unique.

Cette adaptation des statuts et cette transformation seront proposées à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui sera convoquée pour le 10 septembre prochain à 15 heures.

WEB restera bien entendu soumise à la même législation, aux mêmes règles de gouvernance et à la surveillance de la FSMA.

WEB profitera de cette assemblée générale pour lui demander de renouveler et d'actualiser les autorisations accordées à l'organe d'administration en matière de capital autorisé et d'acquisition et d'aliénation des actions propres.

WEB profitera également de cette assemblée générale pour simplifier sa structure. Elle a actuellement deux filiales détenues à 100 %, Business Park Alleur SA (« BPA ») et SPI La Louvière SA (« SPI »). Elle proposera à l'assemblée générale extraordinaire d'approuver la fusion par absorption par WEB de ces deux sociétés. Il s'agira d'opérations assimilées une fusion (« fusions simplifiées »). Ces fusions simplifiées entraîneront une dissolution sans liquidation de BPA et de SPI mais n'entraineront ni augmentation de capital de WEB ni émission d'actions nouvelles par WEB et plus généralement n'affecteront pas la situation patrimoniale des actionnaires de WEB. Les projets de fusion ont été déposés au greffe du Tribunal de l'Entreprise du Hainaut, division Charleroi le 30 juin 2021.

Les projets de fusion simplifiée sont disponibles dès ce 30 juin 2021 sur le site internet de WEB (www.w‐e‐b.be), sous la rubrique Informations investisseurs / Assembles générales.