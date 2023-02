Disney-Réorganisation et licenciements pour réduire les coûts de $5,5 mds

LOS ANGELES, 8 février (Reuters) - Walt Disney a annoncé mercredi une réorganisation massive, avec une scission en trois unités et un plan massif de licenciements, dans le cadre de mesures destinées à réduire ses coûts de 5,5 milliards de dollars, alors que le bénéfice net trimestriel du groupe est ressorti en-deçà du consensus.

Quelque 7.000 emplois sont concernés par le plan de licenciement, soit environ 3,6% du nombre total d'employés de Disney à travers le monde.

Alors qu'il s'est lancé avec ambition sur le marché de la vidéo à la demande pour concurrencer notamment Netflix, le géant du divertissement a fait savoir, lors d'une conférence téléphonique organisée à l'occasion de la publication de ses résultats, qu'il allait se réorganiser en trois segments.

L'un regroupera la production de films, séries et la plateforme de streaming Disney+. Un autre sera centré sur le sport, autour de la chaîne et site internet spécialisés ESPN. Enfin, le troisième sera dédié aux parcs d'attractions et services.

Disney a indiqué que cette restructuration rendrait les opérations plus fluides, plus efficaces, et moins coûteuses.

Cette annonce est intervenue alors que le groupe a fait état pour la première fois d'une baisse trimestrielle des abonnés à Disney+, déficitaire de plus d'un milliard de dollars.

Disney n'est pas la seule entreprise du secteur du streaming à mettre en oeuvre un plan de licenciements. Warner Bros Discovery et Netflix ont annoncé des projets similaires.

Le groupe avait déjà annoncé en novembre 2020, au pic de la pandémie de COVID-19, un plan massif de suppression d'emplois, principalement dans ses parcs d'attraction, fermés à cause de la crise sanitaire. Il concernait 32.000 salariés et a été mis en oeuvre au premier semestre fiscal 2021.

Disney a indiqué mercredi qu'il prévoyait de réduire ses coûts de 2,5 milliards de dollars dans ses activités de vente et de gestion - des mesures ont déjà été mises en oeuvre, a-t-il précisé.

Il est prévu aussi une réduction des coûts de 3 milliards de dollars dans le secteur de la production de contenus hors sport, un programme dans lequel s'inscrit les licenciements.

Sur la période octobre-décembre, le bénéfice ajusté par action de Disney est ressorti à 99 cents, soit meilleur que le consensus de 78 cents selon des données Refinitiv.

Le groupe a fait part d'un bénéfice trimestriel net de 1,279 milliard de dollars, soit inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,429 milliard. Le chiffre d'affaires s'est établi à 23,512 milliards de dollars, battant les estimations de Wall Street, à 23,4 milliards de dollars. (Reportage Dawn Chmielewski et Lisa Richwine, avec Chavi Mehta à Bangalore; version française Jean Terzian)