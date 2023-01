Warner Bros Discovery et Prime Video annoncent le lancement du "Pass Warner" en France

Warner Bros Discovery et Prime Video ont annoncé le lancement prochain d'une nouvelle offre regroupant un ensemble de programmes à succès de Warner Bros Discovery. Le "Pass Warner", disponible en exclusivité sur Prime Video Channels en France, donnera accès aux téléspectateurs à une large offre de contenus comprenant l'ensemble des séries HBO et les 12 chaînes du groupe dont Warner TV, Eurosport, Discovery Channel, Cartoon Network et CNN, ainsi que leurs services à la demande associés. L'offre sera disponible sur abonnement, pour les membres Amazon Prime, à partir de mars 2023.



Le coût de l'abonnement n'a pas cependant été précisé dans le communiqué.



Pour marquer l'arrivée prochaine de cette nouvelle offre, tous les abonnés Prime auront accès en exclusivité et sans surcoût à "The last of Us", la série HBO la plus attendue de cette année. Chaque épisode sera disponible le lendemain de la diffusion aux Etats-Unis. Le premier épisode sera disponible lundi 16 janvier en VF et VOST.



"Le lancement du Pass Warner est une excellente nouvelle pour le public français puisque nos fans vont pouvoir retrouver dans un seul abonnement l'ensemble des séries HBO et nos 12 chaînes de télévision", a commenté Pierre Branco, directeur général de Warner Bros Discovery France, Benelux et Afrique.