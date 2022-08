Warner Bros Discovery : veut booster ses abonnés grâce à la fusion entre HBO Max et Discovery +

Warner Bros Discovery a officialisé la fusion entre HBO Max et Discovery, la firme prévoyant de lancer ce nouveau service de streaming à l'été 2023 aux Etats-Unis et un an plus tard en Europe et en Asie. Cette annonce survient alors que le groupe vient de dévoiler une perte nette de 3,4 milliards de dollars au deuxième trimestre. Son Ebitda ajusté ressort à 1,664 million de dollars contre 1,117 million un an plus tôt. Son chiffre d'affaires, en recul de 1 %, s'établit à 9,82 millions de dollars.



L'objectif affiché de cette nouvelle fusion : atteindre 130 millions d'abonnés payants en 2025. Ce qui représenterait une augmentation de plus de 40 % par rapport aux 92 millions d'abonnés combinés de HBO Max et Discovery Plus.



" Nous sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs stratégiques et vraiment exceller, tant sur le plan créatif que financier, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes quant à l'avenir de notre entreprise ", a déclaré le directeur général David Zaslav dans un communiqué.