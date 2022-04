Les actions de Warner Bros Discovery grimpent lors de la première journée de négociation

Les actions Warner Bros Discovery étaient en hausse de 2,3 % à 24,99 $, tandis que l'action AT&T a grimpé de 2,1 % à 18,65 $ dans les échanges de prémarchés.

AT&T et Discovery ont entrepris de créer une entreprise médiatique autonome en mai de l'année dernière et l'opération a été conclue vendredi. La nouvelle entreprise abrite des chaînes comme HBO, CNN et Discovery Channel ainsi que des franchises comme "Batman" et "Harry Potter".

La société, qui possède également les services de streaming HBO Max et Discovery+, doit maintenant faire face à une concurrence féroce de la part de Netflix et de Disney+ de Walt Disney Co à un moment où la croissance des utilisateurs se refroidit.

"La réponse à notre propre question de longue date, à savoir si le streaming est une bonne affaire, devient beaucoup plus compliquée s'il y a des doutes sur la taille du TAM (Total Addressable Market) final et sur le niveau des bénéfices durables en régime permanent", ont déclaré les analystes de MoffettNathanson.

La hausse des taux d'intérêt est également une préoccupation, ont-ils ajouté.