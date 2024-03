Warner Bros Entertainment n'a pas volé l'intrigue de sa superproduction de 2022, "The Batman", à un écrivain qui avait créé une histoire sur le croisé capé trois décennies plus tôt, a décidé mercredi un juge fédéral de Manhattan.

Le juge Paul Engelmayer a également déclaré que l'écrivain Christopher Wozniak avait enfreint les droits d'auteur de DC Comics, qui l'avait employé en tant qu'artiste indépendant en 1990 lorsqu'il avait écrit "The Ultimate Riddle" (L'ultime énigme), plus tard rebaptisé "The Blind Man's Hat" (Le chapeau de l'aveugle).

"Nous sommes respectueusement en désaccord avec la décision du tribunal et nous réfléchissons aux prochaines étapes", a déclaré l'avocat de Wozniak, Terry Parker, dans un courriel.

M. Wozniak s'est dit "stupéfait" d'apprendre que "The Batman" était une copie quasi conforme de "The Ultimate Riddle", où le Riddler terrorise une ville de Gotham City en proie au crime et contrôlée par un cartel bancaire corrompu.

Mais dans une décision de 45 pages, M. Engelmayer a déclaré que M. Wozniak avait intentionnellement et sans consentement prélevé du matériel dans les œuvres de DC Comics pour créer son histoire, qui "exploite généreusement - en fait, elle est truffée" de personnages et d'éléments de l'intrigue de Batman.

"L'utilisation du personnage de Batman et des éléments protégés qui l'entourent constitue une violation claire et flagrante du droit d'auteur", a écrit le juge.

M. Engelmayer a également déclaré que les principales similitudes entre les œuvres - des tueurs en série qui sont des solitaires déterminés à détruire la société, des méchants qui narguent leurs poursuivants avec des "indices et des énigmes" et des moments de "clarté ou d'épiphanie" qui poussent les méchants à commettre des crimes - étaient trop banales pour étayer la demande de droits d'auteur de M. Wozniak.

Pour ce dernier point, le juge a cité dans une note de bas de page des films tels que "Star Wars : Episode III -- Revenge of the Sith", dans lequel Anakin Skywalker succombe au côté obscur de la Force et devient Dark Vador.

M. Engelmayer a également rejeté la demande "totalement spéculative" de M. Wozniak concernant la manière dont Warner Bros aurait pu avoir accès à son histoire.

Un avocat de Warner Bros et de DC Comics n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Wozniak a intenté un procès à Warner Bros en octobre 2022. DC Comics, qui détient des milliers de droits d'auteur datant de 1941 pour les œuvres de Batman, a poursuivi Wozniak deux mois plus tard.

Le film "The Batman" met en scène Robert Pattinson dans le rôle de Batman, Zoe Kravitz dans celui de Catwoman et Paul Dano dans celui du Riddler.

Le film a reçu des critiques mitigées ou positives et a rapporté plus de 772 millions de dollars dans le monde, selon Box Office Mojo.

Les affaires sont Wozniak v Warner Bros Entertainment Inc et DC Comics v Wozniak, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-08969. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Sandra Maler)