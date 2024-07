Warner Bros. Discovery, Inc. (ex Discovery, Inc.) est un groupe de médias et de divertissements organisé autour de 2 pôles d'activités : - exploitation et diffusion de chaînes TV aux Etats-Unis (62,8% du CA) : détention, à fin 2021, de 18 chaînes dédiées à la maison, à la décoration, à la cuisine et au mode de vie (Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, Animal Planet, Investigation Discovery, Travel Channel, Science Channel, MotorTrend, DIY Network, Cooking Channel, Great American Country, OWN, etc.). Par ailleurs, le groupe développe et exploite des sites Internet associés aux marques des chaînes TV ou des sites Internet indépendants (Food.com, FrontDoor.com, etc.) ; - diffusion de chaînes TV internationales (37,2%). Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (51%), de contenus et de droits audiovisuels (44,4%) et autres (4,6%). 63,4% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Diffusion