Données financières () CA 2021 - - - Résultat net 2021 -0,96 M - - Dette nette 2021 31,9 M - - PER 2021 -17,0x Rendement 2021 - Capitalisation 16,3 M 0,21 M - VE / CA 2020 56,0x VE / CA 2021 - Nbr Employés 3 Flottant - Graphique WARNER MULTIMEDIA LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jagdish Prasad Purohit Chairman & Managing Director Supyar Kanwar Independent Non-Executive Director Sunita Rani Parida Independent Non-Executive Director Anupama Shrivastava Independent Non-Executive Director